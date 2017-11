ALESSIA MACARI È MARIAH CAREY/ Video, quinta con una splendida Alexia (Tale e Quale Show 2017)

Settima puntata Tale e Quale Show, Alessia Macari dopo aver vestito i panni di Alexia questa sera si esibirà imitando la celebre cantante americana Mariah Carey.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alessia Macari a Tale e Quale Show

NEI PANNI DELLA REGINA MARIAH CAREY

Tante le esibizioni che verranno proposte stasera a Tale e Quale Show tra cui quella della showgirl Alessia Macari che dopo aver vestito nella passata settimana i panni di Alexia sulle note di Dimmi come.. questa sera dovrà imitare la celebre cantante americana Mariah Carey. In particolare secondo le anticipazioni che stanno rimbalzando in queste ore, sembra che alla Macari sia stata assegnata la canzone Without You. Un brano del 1994 prodotto da Walter Afanaseiff e cover dell’omonima canzone dei Badfinger. Fu un successo strepitoso con la Carey che raggiunse la posizione numero 3 della BillBoard Hot 100 rimanendo nella top 40 per ben 40 settimane di fila. È stato il maggior successo di sempre per Mariah Carey fuori dai confini americani permettendole di conquistare 4 dischi d’oro e 3 dischi di platino. Innumerevoli i Paesi in cui si piazzò al primo posto tra cui anche l’Italia.

ALESSIA MACARI, QUINTO POSTO DI SERATA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Alessia Macari ha interpretato in maniera ottimale la cantante italiana Alexia sulle note della canzone Dimmi come. Una performance che è piaciuta enormemente al pubblico, alla giuria ed alla vera Alexia ospite di puntata che ha rimarcato l’ottimo somiglianza tant’è che scherzosamente ha manifestato l’intenzione di ingaggiarla come possibile sostituta per alcuni appuntamenti promozionali del nuovo disco. Tornando alla gara, Enrico Montesano ha dato alla Macari 10 punti che sono risultati poca cosa rispetto alla valutazione di Loretta Goggi e Christian De Sica che le hanno attribuito il secondo posto con 15 punti a testa per un totale di 40 a cui però non si sono aggiunti ulteriori punti nella seconda fase della votazione. In classifica generale la Macari è settima con 231 punti ed è ampiamente in corsa per entrare nelle migliori tre della categoria donne. Clicca qui per rivedere la permformance di Alessia Macari nei panni di Alexia.

© Riproduzione Riservata.