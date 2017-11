AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 3 novembre: Ivy fa parte della setta di Kai?

American Horror Story 7: Cult, anticipazioni del 3 novembre 2017. Kai e Beverly decidono di eliminare uno dei clown per via della sua debolezza. Qual è il destino della reporter?

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 3 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "La setta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la sera delle elezioni, Beverly (Adina Porter) si trova sul posto per fare il suo servizio ed entra in scontro con Serena (Emma Roberts), una giovane reporter che ha fatto carriera in modo dubbio. In fila per votare ci sono Ally (Sarah Paulson) e Ivy (Alison Pill), Winter (Billie Lourd) ed alcune attiviste, così come i Wilton. Kai (Evan Peters) invece arriva in un secondo momento tenendo sotto braccio Gary K. Longstreet (Chaz Bono), che in quel momento sta sanguinando e che dà il suo voto a Trump. Il giorno precedente, Kai inizia la sua sessione in palestra con Harrison (Billy Eichner), a cui mostra la propria vicinanza quando scopre che il suo capo gli fa fare dei lavori umilianti solo per via della sua omosessualità. Scopre poi da Meadow (Leslie Grossman) che hanno ricevuto lo sfratto dalla banca e tornato al lavoro che è a rischio licenziamento. Quando confida tutto a Kai, quest'ultimo lo informa delle sue idee rivoluzionarie e lo incita a trovare un significato a tutto quello che gli sta succedendo, invitandolo poi nel suo gruppo. Lo spinge quindi a ribellarsi al suo capo ed a dimostrargli che non può umiliarlo ancora. Il risultato è che Harrison aggredisce Vinny (T.J. Hoban) mentre si sta allenando ed arriva ad ucciderlo con un peso, sotto le incitazioni di Kai. Visto che Vinny è ancora vivo, Kai spinge Harrison ad ucciderlo ed in seguito entra in crisi per via dell'omicidio. Kai invece mantiene il controllo ed inizia a creare un alibi per giustificare l'assenza del titolare della palestra, cancellando poi le immagini della videosorveglianza grazie alle sue conoscenze informatiche. I due cancellano poi ogni prova smembrando il corpo di Vinny nella camera d'albergo di Harrison, dove vengono sorpresi da Meadow. Il corpo viene trovato nella discarica tempo dopo e Beverly è la prima reporter a fare il servizio sul caso, su cui grava un grande mistero per via dell'assenza di mani e testa. Nel guardare il suo intervento televisivo, Kai scopre che tempo prima è finita in clinica per via di un esaurimento nervoso, in seguito ad un'aggressione ad un cittadino collegato con diverse vessazioni subite sul lavoro. Intanto, Bob (Dermot Mulroney) impone a Beverly di tagliare parte di un suo servizio di notizie per inserire una clip di Serena, che intanto sta facendo carriera in modo sporco. Qualche minuto dopo, Beverly incontra Kai e scopre le sue idee sulla liberazione dell'ira e della violenza. Il ragazzo fa uccidere il giorno seguente Beverly durante la registrazione di un servizio, conquistando così la fiducia di Beverly, che si unisce al suo gruppo. Giorni prima dell'elezione, Ivy viene aggredita da un manifestante a favore di Trump e Winter interviene a suo favore, riuscendo ad entrare nelle sue simpatie. La ragazza la convince alla fine a vendicarsi su Grant ed a rapirlo dal suo negozio, solo per impedirgli di votare. Kai raggiunge il magazzino in un secondo momento e convince Grant a liberarsi dalle manette segandosi via un braccio, in modo da poter andare a votare.

ANTICIPAZIONI DEL 3 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 5 "LA SETTA"

In seguito alla morte di Serena, Bob inizia a diventare un problema per Beverly a causa della sue critiche per i servizi fatti sui clown. Dopo un confronto fra i due, Bob decide inoltre di livenziare la reporter, che a quel punto si riunisce con il resto del gruppo per stabilire come uccidere l'uomo. Vengono raggiunti quindi da Ivy, mentre di Meadow non c'è alcuna traccia. Una volta fatta irruzione in casa di Bob, scoprono che il direttore del giornale pratica il sadomaso e che ha un uomo ammanettato in soffitta, che viene ucciso da Kai. Il cameraman di Beverly inizia ad avere dei sensi di colpa per quanto sta avvenendo, ma Kai e la reporter uccidono Bob ed in seguito decidono che RJ è un pericolo per l'intero gruppo. Intanto, Ally chiede aiuto al terapeuta per via delle sue crescenti paure, alimentate dall'allontanamento volontario di Ivy. In seguito scopre da Meadow, poco prima della sua morte, la verità sulla setta di Kai.

© Riproduzione Riservata.