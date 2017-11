ANIME NERE/ Su Rai Movie il film con Peppino Mazzotta e Marco Leonardi (oggi, 2 novembre 2017)

Anime nere, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì3 novembre 2017. Nel cast: Peppino Mazzotta eMarco Leonardi, alla regia Frncesco Munzi. La trama del film nel dettaglio.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST PEPPINO MAZZOTTA

Il film Anime nere va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 novembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola drammatica del 2014 che è stata diretta da Francesco Munzi e interpretata da Peppino Mazzotta, Marco Leonardi, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo e Giuseppe Fumo. La trama del film è stata interamente tratta dal romanzo scritto da Gioacchino Criaco, incentrata sulla storia di una famiglia calabrese legata alla Ndrangheta. Anime nere è stato proiettato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2015, ottenendo un successo di straordinario ed inaspettato. Dopo la sua uscita al cinema la pellicola ha ricevuto nove David di Donatello. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ANIME NERE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Luigi, un narco trafficante calabrese in combutta con alcuni dei più importanti cartelli della droga dell'America Latina. Suo fratello Rocco, trasferitosi a Milano assieme alla sua famiglia, non approva minimamente lo stile di vita malavitoso del fratello eppure deve parte del suo successo imprenditoriale a Luigi. Quest'ultimo ha infatti finanziato con il denaro proveniente dalla sua attività criminale, l'azienda di Rocco. Luciano, il fratello maggiore di Rocco e Luigi, pur rimanendo in Calabria conduce una vita sana e spensierata, lontano dagli interessi malavitosi del resto della sua famiglia. Purtroppo, il piccolo Leo, figlio adolescente di Luciano, esplode diversi colpi di pistola nei confronti di un locale rivale della sua famiglia, protetto dalla Ndrangheta. Questo avvenimento creerà un effetto domino spaventoso, provocando una vera e propria faida e costringendo Luigi ad entrare direttamente in campo per cercare di risolvere la situazione. Nel frattempo il piccolo Leo pianifica l'uccisione del boss del clan avverso alla sua famiglia ma viene ucciso in un attentato. Suo padre Luciano, accecato dal dolore, uccide suo fratello Rocco con l'intezione di suicidarsi poco dopo. Prima di farlo, intende eliminare tutta la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.