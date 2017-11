Antonella Mosetti e Salvatore Valerio sono tornati insieme / Torna il sereno dopo la crisi: l'annuncio

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio sono tornati insieme! Torna il sereno tra la showgirl e il cantante degli Studio 3: l'annuncio arriva su Instagram

03 novembre 2017 Anna Montesano

Antonella Mosetti e Salvatore Gabriel Valerio

Antonella Mosetti, quattro giorni fa, aveva annunciato di essere tornata single ma oggi la nota showgirl romana svela che è invece tornato il sereno con Salvatore Gabriel Valerio. Dopo la sua ospitata a Domenica Live, con un messaggio postato tra le story su Instagram, l'ex ragazza di Non è la Rai aveva infatti sottolineato di aver voluto dare di persona lo spiacevole annuncio invece che leggere in giro notizie inesatte, confermando la fine del suo rapporto con Salvatore Valerio e concludendo con la speranza di trovare nel prossimo uomo quello giusto. Mistero sulle motivazioni con tante persone che si chiedevano cosa aveva fatto il cantante Salvatore Valerio. La situazione sembra però cambiata in maniera repentina, Antonella infatti ha caricato sulle sue Instagram Stories una foto in cui è apparsa proprio in compagnia del suo ex.

TORNA IL SERENO DOPO LA CRISI

La foto della Mosetti ha mostrato un bellissimo camino seguita dalla seguente frase: “Quando un amore è forte, il come si trova sempre!” L’annuncio ha dato tanta gioia ai fan della madre di Asia Nuccetelli, i quali le hanno scritto di messaggi d’affetto e di gioia. La Mosetti ha anche caricato sulle sue Instagram Stories lo screen di un brano cantato dal suo fidanzato Salvatore Valerio, dal titolo Scusami se: che la canzone sia stata dedicata a lei? Questi alcuni messaggi dei fan sotto la foto: "Bellissima canzone lo appena ascoltata, sono contento che siete tornati insieme". "Quindi sono tornati insieme?" "Sono ritornati!" Da questi messaggi si evince tutta la gioia dei fan che vedono la coppia affiatata e con un ottimo feeling. Dopo la tempesta quindi è tornato subito il sereno.

© Riproduzione Riservata.