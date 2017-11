BELEN RODRIGUEZ / Le critiche di Selvaggia Lucarelli: "Scappano tutti da lei"

Belen Rodriguez, news: Selvaggia Lucarelli torna all'attacco criticando tutto il clan Rodriguez al gran completo. E sulla fuga di ex fidanzati e mariti, la giornalista ha le idee chiare.

03 novembre 2017 Redazione

Belen Rodriguez

All'interno delle Casa del Grande Fratello Vip 2, Belen Rodriguez continua ad essere protagonista delle discussioni dei suoi fratelli che non smettono di esprimere l'attaccamento e l'ammirazione per la sorella maggiore. Qualche ora fa, è stata Cecilia Rodriguez a tornare sull'argomento Belen, chiarendo le differenze che hanno sempre contraddistinto le due bellissime modelle fin da quando erano due bambine: "Abbiamo un fisico diverso. Lei ha le ossa più piccole. Ha più c**o, io ho le spalle più larghe e la vita più stretta. Ho due taglie in meno di lei dei pantaloni. I suoi mi stanno tutti larghi. Prima era il contrario". Ha inoltre precisato di essersi sentita meno bella della sorella durante l'infanzia: "La mattina, esce dal bagno, ed è splendida. Fin da piccola, la nonna la chiamava regina. Le rovinavo tutte le foto. Si vedeva tanto la differenza. Era sempre stata magrissima. A quindici anni, era proprio donna. Litigavo con tutti, la difendevo. Lei è bellissima, una principessina!". I complimenti di Cecilia proseguono con una lunga serie di aggettivi: "È un angelo. E' divertente, simpatica, fine, intelligente. Impara tutto da sola. È una bomba".

Belen Rodriguez e le accuse di Selvaggia Lucarelli

I movimenti di Belen Rodriguez e dei suoi familiari fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 2, hanno attirato l'attenzione di Selvaggia Lucarelli che ha scritto un lungo post su Facebook. In esso ha parlato del triangolo Cecilia - Francesco Monte e Ignazio Moser esprimendosi anche sulle vicissitudini di tutte le persone care alla stessa Belen. E la sua conclusione è a dir poco divertente. Su Cecilia, Selvagia Lucarelli ha le idee chiare: "Stava buona perchè aspettava con pazienza che Ignazio finisse di provarci con tutti i residenti non della casa, ma di tutte le case in affitto con cedolare secca della zona Tuscolano/Cinecittà e finalmente toccasse a lei". Le critiche non mancano anche su Alfonso Signorini: "Del resto, parla di coraggio lui, quello così coraggioso che il massimo del ca**iatone lo fa a una ragazzina di 20 anni che sì, è ignorante come una zappa, ma conta pure come il due a bastoni". Il tutto porta ad una conclusione: "Comunque, la conclusione di tutto, quella su cui davvero dobbiamo riflettere, è la seguente: Belen al momento ha una sorella nella casa del gf, un fratello nella casa del gf, un ex marito in partenza per l'isola e un ex fidanzato in carcere. Alla fine, forse non scappano dall'anonimato. Scappano da lei."

© Riproduzione Riservata.