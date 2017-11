BENEDETTA MAZZA E' MALIKA AYANE/ Video, riuscirà a imitare una voce così particolare? (Tale e Quale Show 2017)

Benedetta Mazza, la modella e conduttrice interpreterà nella puntata di Tale e Quale Show la cantante italiana Malika Ayane, un delle voci più complesse del panorama italico.

STASERA E' MALIKA AYANE

Di certo non sarà una performance semplice A Tale e Quale Show per Benedetta Mazza: dovrà interpretare una voce complicatissima come quella di Malika Ayane. Riuscire a riprodurre una voce così profondamente gutturale, arrotata e un po' blues sarà un'impresa certamente ardua, anche se la modella ha dimostrato in più di un'occasione di saperci veramente fare con le corde vocali. Nelle scorse puntate ha dovuto affrontare scogli difficili ma è evidente che la cantante italiana sarà un test importante per verificare a pieno tutte le sue doti artistiche. La cantante trentatreenne è un'autrice complessa, difficile da riproporre a una giuria di Tale e Quale esigente come non mai (soprattutto Enrico Montesano e Loretta Goggi). Ma la modella ha dimostrato carattere e chi aveva pensato che fosse solamente una bella ragazza sarà certamente costretto a ricredersi. La bellezza è vero che aiuta, soprattutto agli esordi, ma non si può pensare di andare avanti solamente con quella; il talento, per stare a galla nel mondo spietato dello spettacolo, è un requisito necessario.

GLI AMORI DI BENEDETTA MAZZA

Essendo una ragazza avvenente (ha partecipato a Miss Italia) era più che normale che Benedetta Mazza fosse una donna contesa dagli uomini. Di flirt nel mondo dello spettacolo ce ne sono stati, ma quelli che sono stati più importanti per lei sono stati principalmente due. Il primo è quello nato con Matteo Branciamore, l'indimenticabile protagonista maschile della popolare serie tv 'I Cesaroni'. Con Branciamore, a dire la verità, c'era stato più che un flirt: c'era stata una romantica storia d'amore durata per ben tre anni. Finita la storia con Matteo Branciamore, Benedetta Mazza ha passato un periodo di riflessione, prima di gettarsi nella braccia dell'ex attaccante della Roma (e ora improbabile cantante) Daniel Osvaldo. La Mazza evava decisamente perso la testa per lui, arrivando al punto di seguirlo fino in Argentina per vivere assieme la loro storia d'amore. Storia d'amore che si è poi rivelata un tremendo fallimento, viste le bizze caratteriali dell'argentino, da sempre una 'testa calda'. Archiviata la storia con Osvaldo, Benedetta Mazza ha deciso di partecipare a Tale e Quale show.

LA SUA CARRIERA

Come dicevamo in precedenza, Benedetta Mazza ha svolto diverse rassegne di moda, tant'è che ha partecipato a Miss Italia ed è stata eletta Miss Parma. Questi riconoscimenti le hanno permesso di iniziare la scalata verso il mondo dello spettacolo con diverse partecipazioni a format e programmi televisivi targati Rai. La Mazza ha iniziato come una delle quattro 'professoresse' del programma televisivo 'L'Eredità', seguitissimo dagli italiani. Successivamente è salita di grado e ha iniziato la sua attività di conduttrice per il canale televisivo Rai Gulp, dedicato principalmente ai bambini con un'apertura anche per i ragazzi un po' più grandi. L'esperienza a Rai Gulp è stata senz'altro significativa ma non è stato per lei un punto d'arrivo.

In seguito ha deciso di partecipare all'avventuroso reality show di Rai 2 Pechino Express. In Cina faceva coppia con Raffaella Modugno nell'inedito duetto chiamato 'Le Naturali'. Dopo Pechino Express, ecco che Benedetta Mazza è approdata al simpatico Tale e Quale Show, dove sta mettendo in mostra tutto il suo taleno e la sua grande verve canora.

