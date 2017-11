Bake Off Italia 2017 / Anticipazioni decima puntata: chi sarà eliminato? Gara a squadre (3 novembre)

Bake Off Italia 2017, anticipazioni decima puntata del 3 novembre: chi verrà eliminato? La nuova sfida si apre con una gara a squadre ed una bella sorpresa per Ernst Knam.

03 novembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

Bake Off Italia 2017, torna puntualmente nella prima serata di oggi, venerdì 3 novembre, in onda su Real Time (canale 31 del digitale terreste). Con Benedetta Parodi, ritroveremo ancora una volta l'impeccabile giuria composta dal re del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Clelia d'Onofrio e il pasticcere toscano che lavora in America, Damiano Carrara. Dalle prime anticipazioni che emergono dall'aggiornatissimo portale L'Eco di Bergamo apprendiamo che stasera a giudicare i concorrenti ancora in gara arriverà una pasticcera bergamasca. Lei è Camilla Beltramelli, titolare della pasticceria Officina del Dolce di Bergamo. La donna sarà ospite in studio per visionare da vicino la gara degli aspiranti pasticceri e commentarne le loro creazioni. Nel nuovo appuntamento di questa sera, il prime time del canale 31 si riaprirà con una gara che vedrà i concorrenti divisi in due squadre per realizzare la torta migliore. I due gruppi in gioco saranno rispettivamente capitanati da Ernst Knam e Damiano Carrara. La gara quindi, si prospetta già molto interessante grazie ad uno scontro “generazione” che proporrà due tipi di intendere la pasticceria completamente differenti.

Bake Off Italia, la nuova gara e la sorpresa per Knam

La gara delle due squadre, oltre al giudizio di Camilla Beltramelli, condurrà in studio anche Massimiliano Carrara, fratello minore del buon Damiano. L'arrivo della pasticcera per Knam, sarà una grande sorpresa in quanto, in passato ha lavorato con lui per ben otto anni. Dal 2002 fino al 2010, i due hanno avuto modo di collaborare nel laboratorio in Via Anfossi a Milano. “L'allieva giudicherà il maestro”? A quanto pare accadrà proprio così. Ernst, da sempre un uomo tutto d'un pezzo, si scioglierà di fronte alla sorpresa del programma? Staremo a vedere cosa succederà nel corso del nuovo appuntamento di stasera con Bake Off Italia – Dolci in forno. La Beltramelli non è la prima volta che appare in TV e vanta un curriculum di tutto rispetto. La sua passione per la pasticceria infatti, ripone le sue origini nei nonni paterni che gestivano la trattoria Le Miniere di Lenna. Dopo avere abitato a Milano e studiato presso la scuola alberghiera, il suo percorso nell'alta pasticceria si è arricchito con svariate collaborazioni molto importanti all'interno dei più rinomati ristoranti tra Bergamo e Milano. Dopo l'esperienza lavorativa con Knam, nell'aprile del 2010 ha aperto un laboratorio di pasticceria tutto suo in via San Tomaso 96.

Chi conquisterà il grembiule blu?

A chi andrà il grembiule blu questa settimana? Tony nella scorsa puntata, l'ha fieramente riconquistato dopo alcune precedenti appuntamenti un poco sottotono. Con molta probabilità il siciliano, sarà uno dei finalisti di questa edizione di Bake Off Italia. Ottime possibilità anche per Carlo e Rosalind. Chi verrà eliminato stasera? Ormai il cerchio si stringe e, dopo una breve parentesi di gioco da parte di Giuseppe ritornato in gara per una sola settimana, i pasticceri amatoriali sono rimasti in pochi verso la vittoria finale. Per il pubblico della rete, l'eliminata di questa sera dovrebbe essere Malindi, concorrente che non va giù per i modi forse troppo “diretti” di affermare alcuni concetti contro i concorrenti ancora in gara. Sicuramente la ragazza dai capelli rosa rischia parecchio, insieme a Giustina e Benedetta. Il grembiule blu invece, potrebbe nuovamente finire nella mani di Tony, Carlo oppure Rosalind anche se, silenzioso come non mai, Luigi si fa lentamente strada verso la fase finale del gioco.

