Beautiful / Katie sa tutta la verità: i Quidge corrono un grave pericolo?

03 novembre 2017 Redazione

Prosegue la programmazione settimanale di Beautiful che tornerà anche oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Si ripartirà dal duro confronto tra Ridge e Katie in merito all'annullamento del matrimonio australiano di Brooke. L'ex signora Spencer non ci metterà molto a giungere alle giuste conseguenze: considerando i suoi sospetti già prima della partenza, capirà che nella terra dei canguri la sorella ha scoperto che i suoi timori erano corretti. Il bacio scambiato sulla spiaggia tra Ridge e Quinn ha segnato la fine del fidanzamento con Ridge, causando anche gravi sofferenze in Brooke che aveva riposto grande fiducia nel suo grande e storico amore. Per questo Katie deciderà di rimproverare lo stilista per il suo comportamento: avrebbe dovuto pensarci prima di baciare pubblicamente la sua matrigna! Se scoperto da Eric, infatti, tale gesto potrebbe causare nuovi problemi di salute nel patriarca oltre che segnare la fine del suo matrimonio!

Beautiful: il duro rimprovero di Katie a Ridge

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Katie e Ridge saranno protagonisti di un durissimo confronto. Nonostante i trascorsi con Brooke, la madre di Will dimostrerà di tenere ancora molto a lei e di essere preoccupata per le sue sofferenze. a Ridge non toccherà fare altro che rinnovare il suo pensiero: è vero, ha sbagliato ma è consapevole del proprio errore e vorrebbe rimediare! Brooke è infatti l'unica donna del suo cuore e vorrebbe renderla sua moglie come previsto prima della sua partenza. Mentre proseguirà il confronto tra Ridge e Katie, nell'episodio di oggi tornerà di grande attualità l'amore di una delle coppie più belle del momento. Thomas e Sally non si nasconderanno più, felici e consapevoli dei propri sentimenti. Ma anche sopra di loro penderà una pericolosa spada di Damocle: la coppia, infatti, dovrà fare i conti con la decisione di Sally di rubare i bozzetti della Forrester Creations. Cosa accadrà quando Thomas scoprirà la verità?

