CLAUDIO LIPPI È ADRIANO CELENTANO/ Video, in fondo alla classifica generale (Tale e Quale Show)

Settima puntata Tale e Quale Show, Claudio Lippi dopo aver vestito i panni di Nicola di Bari questa sera si esibirà imitando il cantante italiano Adriano Celentano.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Claudio Lippi a Tale e Quale Show

CLAUDIO LIPPI NEI PANNI DI ADRIANO CELENTANO

Nel settimo appuntamento con Tale e Quale Show ci sono tantissime interessanti imitazioni da gustare a partire da quella di Claudio Lippi. L’ex giudice del programma dopo aver interpretato nella passata settimana Nicola Di Bari questa sera è atteso da un compito abbastanza arduo ed ossia imitare alla perfezione la voce e le movenze di Adriano Celentano non a casa soprannominato il molleggiato. Nello specifico Lippi dovrà esibirsi sulle note della canzone Gelosia, brano che il celebre artista ha pubblicato nel 1986 all’interno dell’album I miei americani 2. Un lavoro discografico incentrato sulla proposizione di cover di canzoni inglesi senza tradurla e dando loro un testo completamente differente da quello originale. Dunque per il buon Lippi un’altra prova complessa nella quale saprà certamente offrire una ottima esibizione anche sotto il profilo della cadenza gestuale.

ULTIMO IN CLASSIFICA GENERALE A TALE E QUALE SHOW 2017

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Claudio Lippi ha proposto una buona esibizione imitando l’interprete italiano Nicola Di Bari sulle note della canzone La prima cosa bella. Esibizione che tutto sommato è stata in linea con l’esperienza di Lippi nelle passate puntate ed ossia con la sua voce che spesso e volentieri si è avvertita in maniera chiara non permettendo alla giuria di premiarlo oltremodo. Infatti, sia Enrico Montesano che Loretta Goggi e Christian De Sica hanno valutato la prova di Lippi – Di Bari come la meno positiva di serata tributandogli l’ultimo posto e 5 punti a testa per complessivi 15 che sono rimasti tali anche dopo la seconda fase della votazione. Un punteggio che costringe Lippi ad essere ultimissimo anche nella classifica generale con soli 174 punti a 37 di distanza da Edy Angelillo che lo precede in graduatoria. Clicca qui per rivedere la performance di Claudio Lippi nei panni di Nicola Di Bari.

