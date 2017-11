CODICE MERCURY/ Su Iris il film con Bruce Willis e Alec Baldwin (oggi, 3 novembre 2017)

Codice Mercury, il film in onda su Iris oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Bruce Willis, Alec Baldwin e Miko Hughes, alla regia Harold Becker. La trama del film nel dettaglio.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

NEL CAST BRUCE WILLIS E ALEC BALDWIN

Il film Codice Mercury va in onda su Iris oggi, venerdì 3 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola thriller e d'azione che è stata diretta nel 1998 da Harold Becker e interpretata da Bruce Willis, Alec Baldwin e Miko Hughes. Gran parte della storia è stata tratta dal romanzo scritto da Ryne Douglas intitolato Simple Simon. Miko Hughes, che ha interpretato il ruolo di Simon Lynch, è un giovane attore statunitense che nel corso della sua carriera si è aggiudicato per tre volte gli Young Artist Award. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo Apollo 13, Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth, Nightmare - Nuovo incubo, Natural SElection e Un eroe piccolo piccolo. Miko Hughes, che all'epoca delle riprese aveva solo 12 anni, ha interpretato la parte del giovane affetto da autismo anche grazie all'aiuto di uno psicoterapeuta infantile. Per riuscire a calarsi al meglio nella parte, inoltre, ha trascorso diverse settimane a contatto con bimbi autistici. Il risultato è stato più che soddisfacente. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CODICE MERCURY, LA TRAMA DEL FILM

L'intera trama del film ruota attorno a un codice top secret della NSA, noto appunto con il nome di Codice Mercury. L'obiettivo primario del codice è quello di proteggere l'incolumità di tutti gli agenti statunitensi impegnati in missioni all'estero. Il "leader" del Codice Mercury è Nicholas Kudrow, un colonnello dell'esercito americano che è riuscito a dar vita a una straordinaria carriera proprio grazie ai brillanti successi collezionati con questo codice. Un giorno, un evento imprevisto minaccia la solidità dell'intero Codice Mercury. Il giovane Simon Lynch, affetto da una gravissima forma di autismo, riesce in qualche modo a decifrare l'intero Codice. Le alte sfere federali decidono che il povero Simon deve essere eliminato. Il genitori del ragazzo vengono barbaramente uccisi, mentre Simone viene rapito. Sul duplice omicidio e sulla scomparsa del ragazzo viene chiamato a indagare l'agente Art Jeffries, un membro del FBI profondamente deluso dal suo lavoro. Art riuscirà a trovare il nascondiglio presso cui veniva tenuto prigioniero Simon e dovrà compiere un'impresa eroica per tentare di salvare il ragazzino.

