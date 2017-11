Cecila Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto l'amore? / Video, strani movimenti sotto le coperte (GF Vip 2)

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ceduto alla passione? Dal video pubblicato da Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram sembrerebbe proprio di sì. La sorella di Belen e il sexy ciclista, dopo essersi lasciati andare nelle scorse ore baciandosi prima dietro la denta del confessionale e poi davanti alle telecamere, avrebbero deciso di andare oltre. Da quando c’è stato il confronto con Francesco Monte, Cecilia si sente totalmente libera di vivere la sua storia con Ignazio Moser da cui non riesce a stare lontana. “Mi fai impazzire, mi piaci da morire. Non vedo l’ora di essere fuori di qui, per viverti” – afferma Ignazio a cui Cecilia risponde – “Ho paura che fuori torni alla tua vita”. Ignazio, però, non si scoraggia e affonda il colpo: “Ho voglia di fare l’amore con te sempre”. “Come sempre? Senza mai fermarsi?” – chiede Cecilia – “Sempre, sempre, sempre”, risponde Moser che non riesce più a resistersi. Il ciclista, del resto, nelle scorse ore, in confessionale aveva dichiarato di voler sempre stare con Cecilia, di aver continuamente voglia di toccarla e baciarla. Il fatidico momento, dunque, è arrivato?

IL VIDEO DELLO SCANDALO

Cecilia e Ignazio, per la gioia di Jeremias Rodriguez che continua ad essere molto geloso della sorella, continuano a dividere lo stesso letto. Nelle scorse ore, come ha sottolineato il giornalista Alberto Dandolo sui social, nel letto della coppia, ci sono stati strani movimenti. I due, dunque, hanno consumato? La certezza naturalmente non c’è ma è evidente che la passione e l’attrazione che Cecilia e Ignazio provano l’uno per l’altra aumenta sempre di più. Durante il giorno, i due si cercano, si abbracciano, si baciano e trascorrono tanto tempo insieme. La coppia, dunque, è nata ufficialmente. La verità sui loro rapporti intimi verrà a galla nella prossima puntata live del Grande Fratello Vip?

VIDEO HARD IN DIRETTA DEL GF VIP: E FINALMENTE ANCHE STANOTTE LE CARNI ESULTANO! #sogggiovani #ocontatoremoser ?????? Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo) in data: 2 Nov 2017 alle ore 19:28 PDT

