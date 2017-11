CLAUDIO MERANGOLO / Uomini e donne, lite in studio col Alex Migliorini: gli animi si scaldano

Claudio Merangolo sembra il preferito di Alex Migliorini ma la sorpresa a Uomini e donne è dietro l'angolo, l'esterna del tatuaggio ha segnato il suo percorso in positivo o negativo?

03 novembre 2017 - agg. 03 novembre 2017, 15.40 Redazione

Claudio Merangolo, Uomini e donne

È scontro in studio tra Alessandro e Claudio. I due corteggiatori di Alex Migliorini proprio non si piacciono e Claudio sottolinea che il rivale manca "di classe", soprattutto nel linguaggio, cosa nella quale lui è superiore. A Uomini e Donne i due battibeccano poi però si lascia spazio proprio all'esterna di Merangolo col tronista che esordisce dichiarando che, tra tutti, lui è quello a cui ha pensato meno. Poi però la situazione si stempera con la presentazione del cagnolino del corteggiatore ma in studio infiamma un nuovo scontro che è stavolta col tronista. Alex infatti lo trova bloccato da quando ha compreso che non è il preferito e capendo che era quindi troppo sicuro di sè. In studio c'è una vera e propria lite tra i due, Claudio infatti dichiara di essere andato in paranoia e di essersi addirittura anniato. (Anna Montesano)

NON È PIU' IL SUO PREFERITO?

Fino a pochi giorni fa non avremo avuto dubbi a riguardo, Claudio Merangolo è il preferito di Alex Migliorini nonché sua possibile scelta ma a Uomini e donne non tutto è come sembra. Nuovi cambiamenti potrebbero mettere in crisi il rapporto tra i due e, a quanto pare lo hanno già fatto. Proprio l'ultima registrazione del trono classico ha messo a dura prova anche Maria De Filippi che ha fatto notare al tronista che da molto tempo pensava ormai che si sarebbe orientato su Claudio ma, alla fine, sembra che non sarà così. Il tronista gay è in profonda crisi e non sa bene cosa vuole dal suo futuro e le cose peggioreranno con l'avvicinarsi della scelta visto che le tensioni stanno aumentando e chi prova qualcosa, per paura, potrebbe fuggire. Toccherà proprio a Claudio farlo?

L'ESTERNA DEL TATUAGGIO

Nell'ultima puntata del trono classico, il pubblico aveva amato i due insieme nell'esterna el tatuaggio. Alex Migliorini è andato alla stazione a prenderlo e poi lo ha portato a fare un tatuaggio e lì si è fatto mettere alcune date che gli ricordano proprio il suo corteggiatore. Clicca qui per vedere l'esterna. Questo ha fatto credere a tutti che il momento della scelta era vicino ma così non è stato. Il pubblico attende con ansia che Alex prenda la sua decisione prima che tutto possa rovinarsi e non si possa tornare indietro. Cos'altro vedremo nella puntata di oggi? Le discussioni in studio non mancheranno così come le nuove esterne che il tronista ha fatto con i suoi corteggiatori.

