DARIO BANDIERA È ANDREA BOCELLI/ Video, ai piedi del podio nella classifica generale (Tale e Quale Show)

Settima puntata di Tale e Quale Show, Dario Bandiera dopo aver vestito i panni del cantante britannico Tony Hadley, questa sera sarà il celebre Andrea Bocelli.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Tale e Quale Show

DARIO BANDIERA NEI PANNI DI ANDREA BOCELLI

Nella nuova puntata di Tale e Quale Show, lo showman Dario Bandiera che ricordiamo essere subentrato a Donatella Rettore, è tra i concorrenti più attesi. Dopo aver ottimamente imitato Tony Hadley nella passata settimana, in questa occasione dovrà misurarsi con una delle eccellenze italiane artistiche nel mondo: il tenore Andrea Bocelli. Un artista straordinario apprezzato ad ogni latitudine in possesso di una estensione vocale notevole il che rende il compito di Dario Bandiera decisamente complesso. Secondo le anticipazioni di queste ore, il brano assegnato al concorrente siciliano è il celeberrimo Il mare calmo della sera. Una canzone scritta da Zucchero, Gloria Nuti e Giampiero Felisatti pubblicata nel 1994 e che Andrea Bocelli propose al Festival di Sanremo dello stesso anno nella sezione Giovani. Fu immediatamente grande successo con Bocelli che ottenne la vittoria in quella edizione del Festival peraltro raccogliendo una strepitosa standing ovation da parte del pubblico dell’Ariston.

AI PIEDI DEL PODIO

Nella scorsa puntata della trasmissione Tale e Quale Show, Dario Bandiera si è esibito imitando il leader degli Spandau Ballet, Tony Hadley, interpretando uno dei loro più grandi successi: Gold. La performance di Bandiera è stata immediatamente convincente in quanto non solo ha saputo modulare in maniera ottimale la voce avvicinandosi moltissimo a quella originale ma anche dal punto di vista fisico e visto il risultato si è dimostrato sorprendente. La giuria ha apprezzato abbastanza l’Hadley – Bandiera ed in particolare Enrico Montesano gli ha tributato 11 punti mentre Christian De Sica e Loretta Goggi si sono trovati d’accordo nel premiarlo con 13 punti a testa per un totale di 37 punti a cui poi se ne sono sommati ulteriori 5 nella seconda fase per complessivi 42 che gli hanno permesso di chiudere la puntata ai piedi del podio. Nella classifica generale, Bandiera è quarto con 274 e sembra indirizzato verso la qualificazione al classico torneo. Clicca qui per rivedere Bandiera nei panni di Tony Hadley.

