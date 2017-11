DONNA IMMA POLESE/ Ricorda don Antonio devoto di Padre Pio (Il Castello delle Cerimonie)

Questa sera, venerdì 3 novembre, Donna Imma Polese torna su Real Time con Il castello delle cerimonie. La figlia di Don Antonio ricorda il boss, molto devoto di Padre Pio.

03 novembre 2017

Donna Imma Polese

Dopo la scomparsa del padre Don Antonio, Donna Imma Polese si è ritrovata a stringere tra le mani un pesante testimone. La figlia de Il Boss delle Cerimoni ha preso in mano l’impresa di famiglia e riaperto le porte della Sonrisa con il nuovo Il Castello delle Cerimonie, in onda oggi in seconda serata su Real Time. In una recente intervista a Vero, donna Imma è tornata a parlare dell’amato padre, scomparso a dicembre 2016, ricordando aspetti più intimi e riservati della sua vita. “Mio padre era così come lo vedevate in Tv schietto e sincero. Posso dirvi però che era un grande devoto di Padre Pio, così come tutti noi. Nel 1991, dopo un’operazione al cuore, Don Antonio ebbe dei problemi post-operatori. Nella sala di rianimazione lui vide venirgli incontro Padre Pio che gli disse: Antonio non ti preoccupare, andrà tutto bene. E così fu”, ha rivelato la figlia di Don Antonio. Donna Imma, che ora alla guida della Sonrisa è affiancata dal marito Matteo, ha raccontato di sentire ancora molto vicino il padre: “Il Castello è la sua grande opera e il suo grande lascito, non se n’è andato e mai accadrà. Sono continui i segnali della sua presenza, mio padre è sempre qui vicino a me”.

I TWEET PER DONNA IMMA CHE RICORDA DON ANTONIO POLESE

Donna Imma è comunque stata accolta con entusiasmo sui social dai fan di don Antonio. Ogni venerdì sera su Twitter si moltiplicano i cinguettii dedicati al programma di Real time: “Carry Bradshaw levati arriva #donnaimma #ilcastellodellecerimonie #castellamare”, “Matteo fattene na ragione #donnaimma comanda lei! #IlCASTELLOdelleCerimonie”, “#donnaimma è già un must #IlCASTELLOdelleCerimonie” e “Ma chi sceglie le musiche per le uscite dal castello di Donna Imma?? Sono meravigliose #ilcastellodellecerimonie”, scrivono alcuni utenti. In alcuni post appare anche un hashtag dedicato al boss delle cerimonie: #Donnantomimanchi”. Entusiasmo e ironia anche per l’arrivo di Carla Gozzi al Castello: “#ilcastellodellecerimonie con gli outfit che girano di solito alla Sonrisa come minimo Carla Gozzi si da fuoco” e “Carla Gozzi a La Sonrisa. Quella alla prima decorazione dorata ce resta secca. Amo #ilcastellodellecerimonie”, sono due tweet della settimana scorsa.

