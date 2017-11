Edy Angelillo è Roberta Kelly/ Video, dopo Branduardi, la voce di Zodiac! (Tale e Quale Show 2017)

Edy Angelillo è Roberta Kelly nella settima puntata di Tale e Quale Show 2017, programma condotto da Carlo Conti in onda questa sera su Rai Uno

Edy Angelillo a Tale e Quale Show 2017

Edy Angelillo è Roberta Kelly nella settima puntata di Tale e Quale Show 2017, in onda questa sera 3 novembre 2017 su Rai Uno a partire dalle 21.25. Reduce dall’ottima esibizione nei panni di Angelo Branduardi con la sua ‘La pulce d’acqua’, l’attrice italiana dovrà cimentarsi questa settimana con Roberta Kelly, nota cantante americana soul-gospel. Una prova decisamente complicata per l’artista veneziana, che dovrà confrontarsi con la voce di Zodiac. Una carriera, quella di Roberta Kelly, in cui compare anche l’Italia da protagonista con il producer Giorgio Moroder: tra 1976 e 1978 l’artista di Los Angeles ha segnato ben 3 hits nella classifica US Billboard dance club chart, raggiungendo anche la vetta con Trouble maker. La carriera da solita ma non solo: Roberta Kelly infatti ha svolto anche il ruolo di corista in diversi album di Donna Summer e Thelma Houston. Dopo aver interpretato un'icona del calibro di Angelo Branduardi, che ha riscosso grande successo tra pubblico e giuria, altra prova complicata per Edy Angelillo.

EDY ANGELILLO E IL SUCCESSO CON BRADUARDI

Con 'La pulce d'acqua' di Angelo Branduardi, Edy Angelillo si è classificata al terzo posto con quarantasei punti nell'ultima puntata di Tale e Quale Show 2017. Una esibizione applauditissima dal pubblico presente in studio, apprezzata anche da Loretta Goggi: “Molto divertente. A me Branduardi mi piaceva molto e mi piace ancora oggi, mi ricordava un po’ Stevens e Donovan. E’ stata molto divertente: una donna che fa una cosa così e che accetta di truccarsi in questo modo lo trovo leggero, soave, carino”. Positivo anche il commento di Cristian De Sica: “E’ sempre molto carina, vedere un uomo fatto da una donna in questa maniera è molto spiritoso, molto divertente. Complimenti". Analisi più storica, invece, quella del terzo giurato, Enrico Montesano: "Molto carina, hai preso lo spirito di questo grande musicista. La cosa che mi piace è che lui ha preso ispirazione dai racconti indiani di uno scrittore spagnolo. La pulce d’acqua rubava l’ombra a chi non rispettava l’ombra: un pensiero a tutti i nativi d’America che amavano la terra molto prima di noi".

L'AVVENTURA A TALE E QUALE SHOW 2017

Una nuova avventura professionale per Edy Angelillo a Tale e Quale Show 2017, con l'attrice che si è messa in gioco nell'interpretare star e icone della musica internazionale. Nessuna paura? “Non esageriamo: sono lì per fare questo: più che paura, tanta adrenalina. Una volta lì, ti diverti”, le parole dell'artista veneziana ai microfoni de La Vita in Diretta. Continua Edy Angelillo, commentando tutte le interpretazioni fatte, personaggi sofisticati: “Soprattutto il Trio Lescano, che non tutti conoscono e soprattutto i giovani, ma io adoro lo swing e quando mi hanno detto che avrei fatto il Trio Lescano ero felicissima". Infine, una battuta sulle votazioni dei concorrenti in gara e le polemiche sulle ripetute vittorie di Annalisa Minetti: “Io ho sempre votato col cuore, non ho mai pensato alle tattiche: è un gioco, anche se capisco che c’è chi vuole arrivare in fondo”.

Edy Angelillo ha sottolineato la sua stima nei confronti della cantante non vedente, elogiata per le sue qualità.

