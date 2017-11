FILIPPO BISCIGLIA È CLAUDIO BAGLIONI/ Video, vincerà anche questa puntata? (Tale e Quale Show)

Settima puntata Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia dopo aver vestito i panni di Luciano Ligabue questa sera si esibirà imitando il cantante romano Claudio Baglioni.

FILIPPO BISCIGLIA NEI PANNI DI CLAUDIO BAGLIONI

Ritorna Tale e Quale Show con tutti i suoi splendidi protagonisti a partire da un sempre più sorprendente Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island dopo aver vestito i panni la scorsa settimana del rocker emiliano Luciano Ligabue questa sera dovrà trasformarsi nel celebre cantautore romano Claudio Baglioni che con le proprie romantiche canzoni ha fatto innamorare milioni di italiani. Secondo le anticipazioni, il brano assegnato a Bisciglia dovrebbe essere Strada facendo. Si tratta di un pezzo del 1981 estratto dall’omonimo album e scritto dallo stesso Claudio Baglioni. Una canzone giustamente inserita tra gli evergreen della musica italiana di circa 5 minuti e mezzo di durata, che nel 2006 è stata anche ripresa da Laura Pausini che ne ha confezionato una bellissima cover inserita poi nell’album Io canto.

UNA MERITATA VITTORIA A TALE E QUALE SHOW

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia ha imitato benissimo il rocker emiliano Luciano Ligabue cantando la romantica Piccola stella senza cielo. Una performance di grande livello nel quale si è potuta apprezzare una certa somiglianza non solo di timbro di voce ma anche di natura fisica grazie allo splendido lavoro fatto dagli esperti del trucco e parrucco. Anche la giuria è stata convinta dall’interpretazione di Bisciglia: Enrico Montesano l’ha reputata come la migliore con i conseguenti 16 punti assegnati mentre Loretta Goggi e Christian De Sica l’hanno inserita al terzo posto con 14 punti a testa. Il totale è stato quindi di 44 punti a cui si sono aggiunti ulteriori 10 punti per i complessivi 54 che ne hanno decretato la vittoria di puntata. Ora in classifica generale Filippo Bisciglia è terzo con 303 punti a 23 di distanza da Marco Carta. Clicca qui per rivedere Filippo Bisciglia nei panni di Luciano Ligabue.

