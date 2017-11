FABRIZIO BALDASSARRE/ Uomini e Donne, il corteggiatore di Sabrina Ghio rivalutato dal pubblico

Uomini e Donne, chi è Fabrizio Baldassarre? Il corteggiatore di Sabrina Ghio sta conquistando posizioni. Riuscirà a "pareggiare i conti" con i due Nicolò al trono classico?

03 novembre 2017 - agg. 03 novembre 2017, 15.26 Anna Montesano

Fabrizio Baldassarre, Uomini e donne

Fabrizio Baldassarre ha fatto passi in avanti nella conoscenza di Sabrina Ghio. A Uomini e Donne la tronista si è detta molto interessata a lui e ai suoi modi di fare tanto differenti da quelli di Nicolò Raniolo. "Lui non fa domande, lui agisce" dichiara Sabrina appoggiata da Maria De Filippi. Anche il pubblico a casa commenta positivamente il tronista dopo un inizio senza infamia e senza lode. "Sto rivalutando molto questo ragazzo..Lasciando stare la somiglianza con Andrea damante che assurda, ha fatto una bella esterna che lo ha riscattato" scrive infatti un'utente sul web, appoggiato da altri "Finalmente uno che sa corteggiare e non solo che si fa rincorrere e crede di essere chissà chi. Ma Sabrina non lo sceglierà..". Come procederà nelle prossime puntate la loro conoscenza? Stiamo a vedere. (Anna Montesano)

PASSI IN AVANTI VERSO LA TRONISTA

Fabrizio Baldassarre inizia a farsi spazio nel cuore di Sabrina Ghio che sembrava ormai totalmente focalizzata su Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. Il corteggiatore di Uomini e Donne, che fu Giulia De Lellis a far notare alla bionda tronista quando fu ospite in studio prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Fabrizio conosce infatti Giulia essendo stato il suo parrucchiere. È questo infatti il suo mestiere, Fabrizio inoltre tifa Lazio, è appassionato di snowbording ed ha un grande amore per la sua Harley Davidson dalla quale non si separa mai. Tra le sue ex c'è anche un volto noto che è quello di Marta Riccardi, cognata del calciatore del Verona Alessio Cerci. Fabrizio ha anche una passione per i tatuaggi ne ha anche uno uguale a Giulia De Lellis, ovvero quello del cuore che la fidanzata di Andrea Damante ha nella parte interna del braccio.

FABRIZIO "TEMUTO" DA NICOLO RANIOLO

Non meno evidente la sua forte somiglianza con Andrea Damante, tanto che sono in molti i telespettatori di Uomini e Donne che lo hanno soprannominato il "nuovo Dama". Intanto le ultime esterne con Sabrina Ghio sono state caratterizzate da un'evoluzione nel loro rapporto: la tronista ha infatti iniziato ad apprezzare il corteggiatore, la sua compagnia oltre che il suo aspetto fisico. La conoscenza tra i due infatti continua e potrebbe mettere in crisi quella dei due Nicolò. Raniolo ha infatti già dichiarato di temere più Fabrizio che il suo omonimo, che nell'ultima settimana ha vissuto un momento di calo dovuto ad una segnalazione arrivata in studio. Fabrizio riuscirà davvero a conquistare Sabrina? Stiamo a vedere.

