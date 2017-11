Fabrizio Frizzi, come sta?/ Ultime notizie, la richiesta ai followers prima del malore

Come sta Fabrizio Frizzi? Massimo riserbo sulle condizioni di salute del conduttore: la famiglia resta in silenzio mentre sui social appare l'ultima richiesta ai fans.

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è ancora in ospedale. Sono passati più di dieci giorni dal momento in cui il conduttore, durante le registrazioni dell’Eredità, è stato colto da malore. Ad oggi, le condizioni di salute di Frizzi restano top secret. La famiglia, infatti, con la moglie Carlotta Mantovan in primis, ha chiesto rispetto per la privacy di Fabrizio e il difficile momento che sta vivendo. Le ultime notizie sulla salute di Frizzi sono state fornite da Carlo Conti che, tornato al timone dell’Eredità, ha salutato l’amico e collega rassicurando tutti: “è lucido, cosciente e può parlare al telefono“. Carlo Conti si è poi augurato di poter consegnare presto le chiavi dell'ufficio dell'Eredità nuovamente all'amico. Fabrizio Frizzi, dunque, si sta lentamente riprendendo. Tuttavia, il silenzio della famiglia continua a far preoccupare i fans del conduttore. Carlotta Mantovan, dunque, romperà il silenzio nelle prossime ore? Il pubblico aspetta un comunicato ufficiale da parte della famiglia che potrebbe rassicurare tutti e riportare al pubblico i saluti di Fabrizio.

L’ULTIMO POST SUI SOCIAL

Prima del malore, Fabrizio Frizzi aveva scritto un ultimo post su Instagram con cui aveva fatto una richiesta ai followers. “Amici, anche da qui voglio segnalare il comportamento scorretto al limite del penale di un mio presunto fanclub che scrive commenti alle foto come se fossero miei, addirittura mettendo parole di fantasia (ma molto scarse) sulla foto di mia figlia spacciandola come se fosse un mio nuovo figlio appena arrivato. E’ troppo. Senza considerare che scrivono ai miei amici spacciandosi per me. Ho già fatto una regolare denuncia alla Polizia Postale ma in attesa del loro procedere vi prego di segnalare questo profilo @fabriziofrizzii come fake. Grazie Amici e scusate la rottura”, aveva fatto sapere. I fans avevano risposto in massa all’appello ed oggi, sotto lo stesso post, sono tanti i messaggi d’affetto dei followers.

