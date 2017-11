Francesco Monte / Dall'addio di Cecilia Rodriguez all'Isola dei Famosi? I fan in attesa della "rivincita"

Francesco Monte, dopo l'addio di Cecilia Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip 2, è pronto a partire per l'Isola dei Famosi insieme a Stefano De Martino? I fan lo sperano

03 novembre 2017 Anna Montesano

Francesco Monte

È un periodo davvero complicato per Francesco Monte. La storia con Cecilia Rodriguez sembra essere ormai un capitolo chiuso per sempre: la sorella di Belen, nella Casa del Grande Fratello Vip 2, ha deciso di vivere a pieno questa storia d'amore con Ignazio Moser. Tra i due è scoppiata la passione che entrambi hanno deciso di vivere senza freni. Intanto fuori dalla Casa, Francesco Monte continua a silenziare e a non esporsi dopo l'incontro avuto con Cecilia lunedì in diretta. Se quindi la Rodriguez si dice contenta di questa scelta, seppur drastica, e assapora questo nuovo amore, Francesco Monte va avanti e si concentra sul lavoro. Lavoro che pare lo porterà presto ad intraprendere una nuova e importante avventura televisiva, durante la quale potrebbe incontrare l'ex cognato Stefano De Martino.

I DUE EX COGNATI INSIEME IN TV?

Se infatti pare certa la presenza del ballerino di Amici nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi come inviato in Honduras, Francesco Monte potrebbe parteciparvi come concorrente. Ebbene sì, Francesco potrebbe essere uno dei naufraghi del survivor show condotto da Alessia Marcuzzi e in onda nei primi mesi del 2018. La notizia arriva dal portale 361magazine, che svela: "Lucio Presta, manager ed ex ballerino, ha chiuso due contratti importanti per la prossima edizione de L’Isola dei famosi. Si tratta dei due ex cognati: Stefano De Martino e Francesco Monte". Il noto portale ancora dà i motivi di questa scelta: "È bastato vedere quest’ultimo tradito e lasciato davanti tutta Italia per convincere la produzione. Come premio di consolazione basterà la partecipazione al reality? Chissà cosa accadrà fino ad allora…". Per ora non ci sono conferme dal diretto interessato, ma è chiaro che se la notizia venisse confermata i fan ne sarebbero davvero entusiasti, vedendola come una vera e propria rivincita dopo tutto quello che è accaduto in queste settimane.

© Riproduzione Riservata.