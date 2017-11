GIOVANNA REI/ Caso Weinstein: “Fortissima violenza psicologica” (Matrix Chiambretti)

Giovanna Rei, attrice napoletana protagonista della serie Sotto copertura, è ospite nella nuova puntata di Matrix Chiambretti in onda su Canale 5 per la conduzione di Piero Chiambretti.

03 novembre 2017

Tra poche ore va in onda su Canale 5 il consueto appuntamento settimanale con il talk show Matrix Chiambretti con ospite anche Giovanna Rei. Tantissimi e importanti dunque gli ospiti che interverranno nel corso della serata tra cui l’attrice napoletana che recentemente è stata al centro del dibattito pubblico per la sua testimonianza sul caso che ha travolto il produttore americano Weinstein. Infatti, nel corso di una puntata di La Vita in diretta, l’attrice ha raccontato la propria esperienza sottolineando: “mi si presentò davanti completamente nudo con una crema da massaggio. Mi disse non voglio fare sesso, non ti preoccupare... devi solo accarezzarmi e farmi rilassare.. ha cominciato a diventare prepotente e mi ha strattonata verso la stanza da letto...”. A quel punto l’attrice ha incominciato ad urlare: “ Se non mi lasci andare immediatamente, io ti denuncio. Ero impaurita ma ringrazio Dio di averla fatta sentire la mia voce.. Era una trappola bella e buona... quella era una violenza, anche se per fortuna non c'è stata, ma psicologicamente è stata fortissima”.

GIOVANNA REI, CARRIERA E BIOGRAFIA

Giovanna Ferrara Rei il cui vero nome all’anagrafe è Giovanna Anastasio, è nata a Napoli il 31 marzo del 1975. Il suo primo vero amore nel mondo dello spettacolo è stato il teatro, ambito che l’ha vista debuttare quando aveva soltanto 20 anni per poi iniziare a fine anni Novanta comparire ai botteghini con alcune ottime pellicole. L’esordio è avvenuto nel 1998 nel film I volontari diretto da Domenico Costanzo al fianco di Romina Mondello, Barbara Enrichi e Lorenzo Ciompi. Nello stesso anno è stata scritturata da Marco Risi per il film L’ultimo capodanno mentre nel 2000 ha lavorato con Carlo Vanzina nella pellicola Quello che le ragazze non dicono. In televisione ha esordito nel 1996 recitando nella soap Un posto al sole per poi occuparsi di tante altri fiction e serie come La piovra 9 – Il patto, Sei forte maestro, Il bello delle donne, La squadra, Elisa di Rivombrosa, Distretto di polizia 9, Sfida al cielo – La narcotici 2 e Sotto copertura.

