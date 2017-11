GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa: i consigli di Malgioglio a Cecilia Rodriguez

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 è nata una coppia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si nascondono più e stanno vivendo liberamente il sentimento che li ha travolti. Se il ciclista ammette di avere sempre voglia di stare con Cecilia, di toccarla e baciarla, la Rodriguez non è da meno. Nonostante abbia chiuso da poche ore la storia con il suo ex Francesco Monte, durata quattro anni, la bell’argentina ha ammesso di sentirsi bene ed essere felice. A riportare Cecilia con i piedi per terra, però, nelle scorse ore, è stato Cristiano Malgioglio che ha consigliato alla Rodriguez di non bruciare le tappe. "Mi piace perché è carino e ti vuole bene, ma vi dovete frequentare fuori per capire cosa succede. Sei ancora una bambina, hai bisogno di tempo per capire se puoi stare con lui oppure se è solo un colpo di fulmine passeggero. Ti consiglio di essere equilibrata e di pensarci bene" dice Cristiano a Cecilia. La Rodriguez ascolta con attenzione le parole di Malgioglio ma riuscirà a resistere alla passione? Ad oggi, infatti, la sorella di Jeremias fatica a stare lontana dal sexy ciclista.

LE CONFESSIONI DI RAFFAELLO TONON

Dietro l’atteggiamento freddo e distaccato che Raffaello Tonon sfoggia, si nasconde un uomo che ha un grande bisogno d’affetto. A confessarlo è lo stesso Raffaello che, tra le lacrime, si è lasciato andare ad un lungo sfogo nel confessionale del Grande Fratello Vip 2017. «Il mio cuore ha sempre preso un gran freddo, quando c’è qualcosa che lo scalda… una persona sembra sicura e cinica, ma alla fine non lo è. Nel mio caso, ci sono parole che scaldano un cuore che per anni ha preso troppo freddo… A queste manifestazioni forti non sono più abituato», ha detto l’opinionista. All’interno della casa, Raffaello ha trovato un gruppo che, non solo lo ha accolto con entusiasmo ma gli sta dimostrando tantissimo affetto. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dunque, ha smosso i sentimenti di Tonon che, a pochi giorni dal verdetto del televoto che potrebbe decretare la sua eliminazione, sta facendo il pieno d’amore.

