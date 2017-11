Gabriele Cirilli è Fred Flintstones/ Il comico: “Io mi faccio ridere” (Tale e Quale Show)

Settima puntata di Tale e Quale Show, il comico Gabriele Cirilli dopo essere stato Po del film animazione Kung Fu Panda questa sera sarà il mitico Fred di Flintstones.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gabriele Cirilli

In questo nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, in onda nella prima serata di Rai 1, il mitico Gabriele Cirilli dopo aver impersonato nella passata settimana Po del celebre film animazione della DreamWorks Kung Fu Panda, sarà chiamato nell’ambito della consueta Mission Impossible ad imitare Fred dei Flintstones. Una nuova divertente trovata che senza dubbio farà felice bambini ma anche i tantissimi italiani che sono cresciuti vedendo in televisione le puntate del cartone animato ambientato nella Preistoria. In attesa di rivederlo all’opera su Rai 1, vi segnaliamo il post con cui Gabriele Cirilli ha voluto annunciare sui social il personaggio della settimana scrivendo: “E’ innamoratissimo di sua moglie, donna esile, determinata, dalla chioma rossa, ma a volte e un pò burbero con lei. Chi sarà mai il personaggio che domani sarà sul palco di Tale e Quale Show?”. Clicca qui per rivedere, invece, Cirilli nelle vesti di Po di Kung Fu Panda.

"IO MI FACCIO RIDERE"

Durante una recente intervista rilasciata a TvBlog, Gabriele Cirilli ha parlato di tantissimi argomenti spaziando dal suo spettacolo a teatro fino ad arrivare a Tale e Quale Show e a Eccezziunale Veramente. In particolare ha risposto alle critiche che gli sono state mosse sul web circa il fatto di ridere lui stesso alle sue battute: “È una cosa naturale: io mi faccio ridere. So che sembra presuntuoso, ma è così: prima di dire una cosa, la penso e già mi fa ridere mentre la penso. Giuro, mi scappa la risata. Quando facevo Zelig succedeva molto spesso, ora meno. Questa critica l'ho ascoltata. Ad un certo punto ho anche eliminato la risata, ho provato a farlo. Poi, non si può piacere a tutti; persino il Papa non piace a tutti. Io ho i miei estimatori, ma anche quelli che mi odiano e che mi vorrebbero morto. Io cerco di fare la mia professione al mio meglio. Non ho mai avuto raccomandazioni, ho fatto tutto da solo. L'11 marzo 2018 festeggerò i miei 30 anni di carriera, iniziata con Gigi Proietti che, con lungimiranza, mi scelse per il suo laboratorio”.

© Riproduzione Riservata.