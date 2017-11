Giulia De Lellis / Incubi notturni: Andrea Damante la tradisce! Parla con Luca e racconta che... (GF Vip 2)

Giulia De Lellis, incubi notturni nella Casa del Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante la tradisce! Lei si sfoga con Luca Onestini e racconta di una passata crisi tra i due.

03 novembre 2017 Valentina Gambino

GF Vip, le paure di Giulia

Nonostante il Grande Fratello Vip sia unicamente concentrato su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, esistono ancora gli altri concorrenti in Casa. Tra i tanti, anche Giulia De Lellis, con tutte le sue paure nei confronti di Andrea Damante, suo fidanzato da qualche tempo. E così, il tema principale del reality show sembra essere diventato il tradimento. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto degli incubi notturni sul tema. L'esperta in tendenze, ha sognato che il fidanzato la tradiva. Questa condizione, la getta nel panico, tra il terrore che l'incubo possa diventare realtà e la viva certezza che se ciò potesse accadere, lei cadrebbe dentro un baratro. In questa seconda edizione del GF Vip, i tradimenti sono stati una componente non indifferente. Tra Soleil e Luca e il "triangolo" Monte-Rodriguez-Moser, la giovane ha ricevuto un quantitativo non indifferente di "cattive" notizie da dovere immagazzinare (nonostante non la riguardino in prima persona). Giulia De Lellis è assalita dagli incubi e le paure. Chiacchierando con Luca Onestini, ha raccontato di alcuni episodi che l'hanno fatta molto soffrire.

Grande Fratello Vip, quella volta che Giulia e Andrea superarono la crisi

I due ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono confrontati tra di loro. Una volta infatti, l'ex corteggiatrice ha dovuto fare i conti con una segnalazione nei confronti del suo fidanzato. Ma non è finita qui. La De Lellis avrebbe trovato anche delle cose sospette sul cellulare di Damante (o almeno, così traspare tramite la breve clip). I due successivamente, hanno anche affrontato una brutta crisi. “E’ stata un’incomprensione”, conclude lei. Onestini, dopo averla ascoltata ha provato a rasserenarla ma poi, anche lui si è "abbandonato" allo sconforto affermando che forse, dovrebbero ridimensionare la loro visione dell'amore. Lunedì sera la produzione del GF Vip, per rasserenare gli animi, farà confrontare Giulia con Andrea? Attualmente Damante sembra “lontano” dalle dinamiche che stanno investendo la residenza più spiata di Cinecittà. Del resto, gli altri concorrenti sembrano fare da “contorno” a ciò che sta accadendo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, letteralmente invaghiti l'uno dall'altro. Proprio per “colpa” di questi tradimenti, la De Lellis ha avuto modo di fare brutti incubi con protagonista il suo fidanzato.

