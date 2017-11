Il Segreto / Anticipazioni puntata serale: Cristobal Garrigues dichiara guerra a Francisca (3 novembre)

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 3 novembre: a Los Manantiales una lettera annuncia l'arrivo di Lucia, mentre alla villa Donna Francisca è sempre più angosciata da...

03 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Continua senza sosta la lotta che ormai da molte puntate de Il Segreto vede contrapposti la perfida Francisca Montenegro e il crudele Cristobal Garrigues: la matrona di Puente Viejo, infatti, è convinta che il suo nemico rappresenti ancora una minaccia e per questo continuerà a cercare senza sosta un alleato che possa collaborare con lei alla sua distruzione. La soluzione a tutti i suoi problemi, almeno per il momento, potrebbe essere l'alleanza con il vescovo che, come vedremo nella puntata serale, si recherà alla villa per ascoltare tutte le richieste della Montenegro. Riuscirà Francisca a costruire una nuova rete di accordi atti a sconfiggere per sempre il suo più acerrimo nemico? Cristobal, allo stesso tempo, continuerà a esercitare il suo potere su Carmelo, che a causa del ricatto che vede coinvolti Ulpiano e Adela, è costretto a seguire i suoi perfidi piani. Nell'appuntamento serale, però, Cristobal cercherà un nuovo alleato in Onesimo, che per compiacerlo dovrà macchiarsi del sangue di uno degli abitanti più in vista di Puente Viejo. Che cosa ha in mente Garrigues?

UNA NUOVA VITA PER CAMILA?

Gli abitanti di Los Manantiales, dopo aver vissuto uno dei peggiori periodi di sempre a causa di Damian, si preparano, man mano, a tornare alla normalità. Nella puntata serale de Il Segreto, infatti, a riprendere in mano la propria vita sarà soprattutto Camila, che determinata ad andare avanti e affrontare il suo fiuto, farà di tutto per riprendere in mano la routine di sempre. Riuscirà, dopo tanta sofferenza, a vivere un'esistenza serena assieme a suo marito Hernando e alla piccola Camila? Le anticipazioni della puntata che Canale 5 trasmetterà a partire dalle 21.20 rivelano che per lei sono in arrivo grandi novità, che potrebbero cambiare per sempre il corso degli eventi. Proprio oggi, infatti, Camila riceverà una lettera da parte della sua inseparabile amica cubana Lucia, che le annuncia il suo imminente arrivo a Puente Viejo. Quali novità porterà la viaggiatrice con la sua permanenza a Los Manantiales?

