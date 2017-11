Il Segreto / Camila riceve una piacevole notizia: la sua amica Lucia arriva a Puente Viejo (Anticipazioni)

03 novembre 2017 Redazione

Il Segreto

Doppio appuntamento con Il Segreto oggi su Canale 5: la telenovela spagnola andrà in onda, come ogni venerdì, per due puntate. La prima sarà in onda alle ore 16:20, al termine della fascia quotidiana del Grande Fratello Vip 2, la seconda invece comincerà alle ore 21:20 circa ovvero al termine di Striscia la notizia. Dopo la caduta nel pozzo e l'aborto, Camila comincerà a sentirsi meglio dal punto di vista fisico: il suo corpo ha resistito bene al dolore e la donna otterrà il permesso di rialzarsi e di riprendere la propria vita come se nulla fosse accaduto. La scoperta di non essere sterile rappresenterà per lei un ottimo punto di partenza: anche se non sarà possibile dimenticare il dolore per la perdita del bambino, la moglie di Hernando potrà comunque provare quanto prima una seconda gravidanza. Ma le buone notizie per lei non finiranno qui: puntuale come mai avrebbe potuto essere, arriverà una lettera da parte della sua cara amica Lucia.

Il Segreto: Lucia arriva a Puente Viejo

Nelle due puntate de Il Segreto di questo pomeriggio, Camila sarà felicemente sorpresa dalle informazioni che le giungeranno da Lucia. Sicuramente ricorderete la sua amica alla quale spesso in passato la moglie di Hernando rivolgeva i suoi più intimi pensieri. Qualcuno aveva ipotizzato si trattasse di Maria, ma a partire da oggi avremo la confema che non ci sarà nessun legame con quest'ultima o in generale la famiglia Castro. Lucia annuncerà il suo imminente arrivo a Puente Viejo, notizia che ecciterà Camila e Beatriz, ansiosa di conoscere una persona tanto cara alla sua matrigna. Insieme a questa piacevole informazione, ci sarà però spazio anche per una brutta notizia. Hernando sarà costretto a confrontarsi con Nicolas riguardo altre conseguenze dei diabolici progetto di Damian. Quest'ultimo ha sottratto molto denaro all'azienda del padre, che ora sarà concretamente a rischio bancarotta.

