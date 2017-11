Isabella Biagini colpita da ischemia/ L’attrice di nuovo ricoverata: lo choc in diretta a Pomeriggio 5

Ischemia per Isabella Biagini: il tracollo dell'attrice di nuovo ricoverata a Roma da 4 giorni. Ultime notizie, choc in diretta a Pomeriggio 5 quando viene data la notizia

03 novembre 2017 Niccolò Magnani

Isabella Biagini colpita da un'ischemia (Twitter)

È davvero un periodo nerissimo per l’attrice Isabella Biagini, 74anni e ormai caduta in disgrazia con una spirale di eventi drammatici che stanno mettendo a dura prova l’esistenza di questa sfortunata e malata ex diva del passato: secondo quanto riporta Adnkronos, Isabella è stata colpita da una ischemia 4 giorni fa. Solo ieri però è stato raccontato dall’entourage dell’attrice che viveva in albergo dopo il famoso sfratto dei mesi scorsi, più volte raccontato con scene strazianti a Pomeriggio 5: oggi in diretta Barbara D’Urso ha dato la notizia nello choc generale, anche se in realtà i timori erano presenti già ieri quando l’Adnkronos ha dato la notizia. «Isabella Biagini è stata colpita da un'ischemia. L'Adnkronos lo ha appreso dal suo entourage. L'episodio ischemico si è verificato quattro giorni fa nell'albergo dove l'attrice vive da quando è stata sfrattata. Biagini, nata a Roma il 19 dicembre 1943, ha superato la fase più critica e si trova attualmente nella casa di cura romana Villa Sandra».

IL PERIODO NERO NON FINISCE

Dopo lo choc in diretta a Pomeriggio 5, è probabile che da oggi e nei prossimi giorni verrà ripristinato un collegamento “diretto” con l’ospedale romano dove è ricoverata Isabella Biagini. A differenza di quanto avvenuto nel passato, quando prima era stata sfrattata di casa, poi era andata misteriosamente a fuoco proprio il suo appartamento e ieri aveva rischiato la vita, ora la condizione mentale e fisica non permette di fare una diretta e un collegamento con Isabella o con i suoi familiari. L’ischemia è però solo l’ultimo capitolo di una triste storia che dai problemi economici alle liti famigliari, ha visto come principio di crisi la morte dolorosissima della figlia: poi l’incendio in casa, l’investimento mentre era in strada con il suo inseparabile cagnolino e le famose dirette con la D’Urso in cui la Biagini tra il serio, il faceto e il tragicomico sfogava tutta la sua infelicità urlando contro il fratellastro e invocando un’aiuto per la sua indigente situazione. Tra Domenica Live e Pomeriggio 5, Isabella negli ultimi anni è stata spesso presente per far vedere la sua situazione di semi-clochard con una tenuta mentale purtroppo non sempre capace di sostenere una situazione effettivamente complessa e delicata.

