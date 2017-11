Jeremias Rodriguez e Aida Yespica/ Anche loro dietro la tenda? (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez reguardisce la sorella ma poi si lascia andare con Aida Yespica, la showgirl ha già dimenticato la persona che ha fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017?

03 novembre 2017 Hedda Hopper

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip

A quanto pare quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non è l'unica coppia ad essere nata nella casa del Grande Fratello Vip 2017. I due sono ormai innamorati e si lasciano andare alla luce del sole tra una tenda e una coperta, ma dall'altra parte c'è chi predica bene e raccola male. Jeremias Rodriguez continua a reguardire la sorella riguardo a quello che sta facendo spingendola a pensare prima di agire e non far soffrire nessuno e lo stesso aveva fatto Aida Yespica che aveva sottolineato più volte di avere, fuori dalla casa, una persona importante ad attenderla. A quanto pare, dopo quello che è successo ed è stato detto nelle scorse ore, tutto potrebbe essere cambiato per lei e quella persona potrebbe non esserci più.

COSA È SUCCESSO TRA SUITE E CONFESSIONALE?

Al momento le cose sono davvero poco chiare e non ci sono video che incastrano Aida Yespica ma sembra proprio che anche lei si sia lasciata andare alla passione con Jeremias Rodriguez. I due si sarebbero appartati dietro la tenda dopo aver chiesto al Grande Fratello Vip di usare la suite. I due erano alla ricerca di un posto cieco e senza telecamere per concedersi qualche "coccola". Al momento non ci sono conferme ma la frase detta da Jeremias sembra non lasciare spazio a dubbi. Alle parole e le insinuazioni di Tonon, l'argentino ha risposto: "Per persone calienti come noi è difficile stare qua dentro". Con questo vuole giustificare la sua liason con Aida e anche quello che ha fatto la sorella in queste ultime ore? Dovremo attendere il daytime di oggi per scoprire se c'è traccia di questa loro voglia di intimità.

