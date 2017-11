Jeremias vs Cecila Rodriguez e Ignazio Moser / È solo gelosia? La confessione (GF Vip 2)

Jeremias Rodriguez si scaglia contro Cecilia e Ignazio Moser: il fratello di Belen è sempre più insofferente nei confronti della nuova coppia del GF Vip 2.

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez non riesce ancora ad accettare la storia tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser. Il fratello di Belen, dopo il confronto che la sorella ha avuto con l’ex fidanzato Francesco Monte, non sta vivendo un bel periodo. L’argentina è sempre più taciturno, pensieroso e sta facendo di tutto per ostacolare il rapporto tra i due. Dopo aver rovinato il biscotto a forma di cuore e la sorpresa romantica che Ignazio aveva fatto a Cecilia utilizzando dei petali di fiori, Jeremias non nasconde la sua gelosia nei confronti di Cecilia che, felice e serena della sua nuova situazione, invita il fratello a farsene una ragione. Il Rodriguez, da una parte continua ad essere preoccupato dall’opinione della gente sulla sorella e, dall’altra, guarda con scetticismo il sentimento che sta nascendo tra Cecilia e Ignazio. Jeremias, infatti, per la sua gelosia, ha anche avuto uno scontro con Raffaello Tonon a cui ha chiesto di non cedere la suite alla coppia. L’opinionista ha fatto il contrario di ciò che gli è stato chiesto anche se Jeremias ha poi chiarito che il suo era solo uno scherzo.

LA GELOSIA DI JEREMIAS

Quella di Jeremias Rodriguez è solo gelosia nei confronti di Cecilia? Da quando convivono sotto lo stesso tetto, tra l’argentino e Ignazio Moser era nato uno splendido rapporto d’amicizia. I due, infatti, trascorrevano molto tempo insieme, cosa che ora non fanno più. Ignazio preferisce dedicarsi totalmente a Cecilia a cui riserva coccole e attenzioni. Anche la Rodriguez ha cominciato a trascurare Jeremias con cui ha vissuto in simbiosi durante le prime settimane di permanenza nella casa. Jeremias, dunque, è geloso di entrambi? “Con lei da una vita mi succede sempre lo stesso. Ogni volta che sto male fa tutto quello che non mi piace per farmi stare peggio, cioè tutto quello che non deve fare. Sembra che lo faccia apposta. Poi sembro io il pazzo, quando scherzo, quando sono serio. Lei mi ripete da tutto il giorno ‘Non essere arrabbiato con me e Ignazio’, io non è che sono arrabbiato, sto un giorno così e penso, magari ci sono delle situazioni che non mi piacciono. Adesso me la farò passare”, ha detto il fratello di Belen.

