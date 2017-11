Ken umano/ Rodrigo Alves in ospedale: "Vado a disintossicarmi in India" (Pomeriggio 5)

Ken umano, Rodrigo Alves in ospedale: “Vado a disintossicarmi in India”. Le ultime notizie a Pomeriggio 5, a cui il 34enne ha inviato un video messaggio molto speciale

03 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ken umano, Rodrigo Alves in ospedale

Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano, è finito in ospedale dopo un fine settimana "selvaggio" a Los Angeles. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute verranno fornite da Barbara d'Urso, che ha mandato già in onda a Pomeriggio 5 un videomessaggio di Rodrigo Alves. Il 34enne si è ripreso nelle vesti di angelo provocante per Halloween sulla Walk of Fame, lungo la Hollywood Boulevard, per un saluto speciale alla conduttrice. In quella serata comunque ha partecipato a diversi eventi, ma pare che abbia esagerato facendo troppa baldoria, visto che quando è tornato in Gran Bretagna è stato ricoverato. «Sono tornato così esausto da Los Angeles da finire in ospedale», ha ammesso Rodrigo Alves. Il fanatico della chirurgia plastica ha rivelato comunque di aver pianificato un viaggio all'estero per rinforzare il suo sistema immunitario. «Andrò in India per disintossicarmi», ha dichiarato il Ken umano, come riportato dal Daily Mail.

HALLOWEEN "SELVAGGIO" PER IL KEN UMANO

Vagando per le strade di Los Angeles alla ricerca dell'hotel che aveva prenotato, Rodrigo Alves ha colto l'occasione per riprendersi e condividere il video con i suoi fan. «Non ci sono taxi qui», dice il Ken umano camminando. «Sono finito nel bel mezzo del nulla, Dio mi salvi!», aggiunge disperato il 34enne, sfoggiando la sua nuova acconciatura. Si è infatti sottoposto ad un trapianto di capelli per sette ore. Uno dei tanti interventi a cui si è sottoposto in questi anni per guadagnarsi il soprannome di The Human Ken Doll, il Ken umano. Una fama condivisa con Justin Jedlica, che si è sottoposto nel 2012 a oltre 190 procedure per avere le stesse caratteristiche di Ken. Tra i due però non c'è alcuna rivalità, anzi: sono stati avvistati insieme in uno dei tanti party di Halloween a cui hanno partecipato. Recentemente Rodrigo Alves aveva dichiarato di ispirarsi proprio ai miglioramento chirurgici di Justin: «È sempre stato una musa per me. Stiamo anche lavorando ad un reality show che andrà presto in onda».

Angel Roddy ! #rodrigoalves #losangeles #Hollywood happy #halloweencostume #halloween http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-5023327/Human-Ken-Doll-shows-surgically-enhanced-abs.html Un post condiviso da Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) in data: 26 Ott 2017 alle ore 23:35 PDT

© Riproduzione Riservata.