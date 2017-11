L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Anticipazioni del 3 novembre 2017: una corsa esplosiva per il protagonista

L'Ispettore Coliandro 6, anticipaizoni del 3 novembre 2017. Il poliziotto riceve una telefonata misteriosa che lo spingerà a dover disinnescare diverse bombe.

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 3 novembre 2017, andrà in onda una nuova puntata de L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta. Sarà la quarta, dal titolo "Corrin Coliandro, corri". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante una ronda notturna, Coliandro entra ancora una volta in contrasto con la Bertaccini, che non ha ancora rivelato il motivo della sua assenza precedente. La donna si insospettisce poco dopo, quando una prostituta cerca di dare i soldi guadagnati quella sera al collega che si trova in auto con loro, Valpondi, e che invece fa finta di non conoscere la ragazza. La squadra in generale si trova tra l'altro in un periodo nero a causa dell'ingresso del Nucleo operativo creato di recente e che sembra aver già condotto diverse operazioni importanti. La nuova squadra viene incaricata poi di indagare su una sparatoria avvenuta in città in cui sembra che siano coinvolti rom e zingari, mentre Coliandro decide di rilassarsi al poligono di tiro. Qui incontra Valpondi, che gli offre la possibilità di entrare nella nuova squadra, rinominata Il Team. In seguito, Coliandro, Gamberini ed il resto degli agenti scoprono che la Bertaccini è incinta, ma Valpondi chiede all'Ispettore di unirsi nella nuova operazione del Team, che intende sgomberare uno dei campi degli zingari. Nonostante i modi brutali della nuova squadra, Coliandro sembra trovarsi a suo agio con gli altri colleghi, con cui inizia una vera e propria sfida alcolica. Dopo essere stato sconfitto dalla Martello, la donna convince il poliziotto a seguirla nei bagni, dove cerca di sedurlo. Il resto della squadra parla invece di come dividersi il bottino sottratto agli zingari che hanno appena arrestato. Nelle ore seguenti, la sparatoria sembra ormai risolta, anche se continuano ad esserci dei punti oscuri. La comunità rom infatti nega di aver ucciso i due uomini ritrovati morti, mentre si scopre che Belladonna ha fatto in modo che le colpe ricadessero sugli innocenti per nascondere la propria responsabilità. Dopo aver trascorso la notte con Coliandro, la Martello approfitta della loro unione per dargli un regalo da consegnare alla Bertaccini, dentro cui il Team ha nascosto in realtà una cimice. In seguito, il protagonista accetta di affrontare una prova per entrare a far parte del nuovo nucleo in via definitiva e che nonostante la sua pericolosità, riesce a superare. Nel frattempo, la Bertaccini continua a nutrire dei forti dubbi su Valpondi e rintraccia la prostituta della sera precedente, riuscendo a scoprire che in realtà il Team gestisce il racket. In tutto questo il Team continua a seguire ogni sua mossa grazie alla cimice, che mette in guardia la Martello sulla possibilità che scopra la verità sulla squadra. Coliandro invece continua ad agire con i nuovi colleghi, ma inizia a sospettare qualcosa. La Martello approfitta poi di un'operazione pericolosa per eliminare Valpondi, ma la Bertaccini intuisce tutto e cerca di mettere in guardia l'Ispettore, che invece è ancora convinto che siano solo supposizioni. Quando la cimice viene scoperta dalla poliziotta, il Team decide di rapire Marta per imporle di consegnare il dispositivo, ma Coliandro risce a trovare la donna ed a liberarla.

ANTICIPAZIONI DEL 3 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 4 "CORRI, COLIANDRO, CORRI"

Nella nuova puntata, Coliandro verrà informato da una sconosciuta misteriosa della presenza di una bomba che sta per esplodere. L'unica soluzione è che il protagonista corra sul posto per disinnescarla e segua le istruzioni dell'informatrice. In realtà si ritroverà a correre come un pazzo fra le strade di Bologna per impedire che diversi ordigni esplosivi possano saltare e provocare numerose vittime. Nel tentativo di riuscire nel compito, Coliandro dovrà fare di tutto per muoversi in velocità fra pericoli ed ostacoli, mentre la voce sconosciuta continuerà ad incitare la sua azione. La lotta contro il tempo si concluderà solo quando l'Ispettore riuscirà a disattivare tutte le bombe piazzate apparentemente a caso nella città. Riuscirà ad impedire che qualcuno rimanga ucciso?

