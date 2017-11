LITIGI D'AMORE/ Su Rai Movie il film con Joan Allen e Kevin Costner (oggi, 3 novembre 2017)

Litigi d'amore, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Joan Allen e Kevin Costner, alla regia Mike Binder. La trama del film nel dettaglio.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOAN ALLEN E KEVIN COSTNER

Litigi d'amore va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 3 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2005 che è stata scritta e diretta da Mike Binder con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Keri Russell e Alicia Witt. La trama del film è incentrata attorno alla storia di Terry, una giovane che dopo essere stata lasciata da suo marito rischierà di mandare all'aria la sua intera vita. Ad interpretare la protagonista e Joan Allen, attrice americana nota per le sue interpretazione in film di grande successo come the Contender, Tempesta di Ghiaccio, The Bourne e La seduzione del male. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LITIGI D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Terry, giovane madre di quattro figlie, viene improvvisamente lasciata da suo marito. La donna cade in un profondo stato di depressione e non riesce a fronteggiare le innumerevoli responsabilità che la sua impegnativa famiglia, indubbiamente richiede. Piena di rabbia e sola al mondo, inizia a sfogare il suo profondo malessere nell'alcol, trovando appoggio in Denny, l'uomo che vive nell'appartamento accanto al suo. L'uomo, un ex stella del baseball, inizia legare profondamente con Terry e la sua famiglia, diventando un vero e proprio punto di riferimento per le figlie della donna. Quando la figlia maggiore di Terry, Hadley, annuncia di sposare il suo fidanzato al quale è legato da diversi anni, sua madre reagisce in maniera molto brusca. Poco dopo decide di assecondare la scelta della ragazza, che di li a pochi mesi rimane incinta. Nel frattempo Andy, una della figlie più piccola di Terry, inizia a intraprendere una fortunata carriera all'interno di un'emittente radiofonico, anche grazie all'aiuto di Denny. Dopo alcuni malumori con Emily, Terry riesce a recuperare anche il rapporto con la sua seconda figlia che mostra uno spiccato interesse per il mondo della danza. Nel frattempo tra Terry e Denny nasce una meravigliosa storia d'amore ed insieme iniziano a dar vita ad un progetto che prevede la costruzione di un'abitazione sul terreno adiacente alla loro casa. Poco dopo l'inizio dei lavori, però, gli operai portano alla luce il cadavere, di Grey Wolfmeyer, il marito di Terry. La donna scopre dunque che l'uomo non l'ha affatto abbandonato e così tutta la rabbia che aveva provato contro di lui svanisce, facendo spazio ad un immenso dolore.

