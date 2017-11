Lidia e Jessica Vella / Nuovo décolleté per le due ex gieffine: le prime immagini a Pomeriggio 5

Lidia e Jessica Vella, le due sorelle gemelle e note ex gieffine mostrano il nuovo décolleté in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso

03 novembre 2017 Anna Montesano

Lidia e Jessica Vella

Tornano nel salotto di Pomeriggio 5 le due sorelle Vella, Lidia e Jessica, ex gieffine e ormai volti ben noti del piccolo schermo. Piche settimane fa le due ragazze avevano annunciato proprio nel salotto di Barbara D'Urso di voler ricorrere alla chirurgia plastica per aumentare il décolleté e sentirsi più femminili. Entrambe le sorelle hanno infatti sottolineato di sentirsi donne "incomplete" a causa di un seno non proprio prosperoso e di volersi sentire quindi più armoniose con qualche taglia in più. In diretta a Pomeriggio 5 abbiamo così assistito alle visite di rito per Jessica e Lidia che non hanno tuttavia fatto la stessa taglia di décolleté: Jessica è passata da una prima ado una terza abbondante, Lidia invece a una quarta.

NUOVO DECOLLETE PER LE GEMELLE VELLA

Dopo le visite di rito, Barbara D'Urso ha ritrovato qualche tempo dopo le gemelle ex gieffine dopo l'operazione, e direttamente dall'ospedale è riuscita a comunicare con loro e a conoscere le loro prime sensazioni. Lidia e Jessica si sono dette entusiaste dell'operazione e contente oltre che convinte di aver fatto questa scelta. Oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, le due sorelle Vella saranno in studio e racconteranno nei dettagli questa esperienza e soprattutto le sensazioni provate dopo l'operazione. Mostreranno anche qualche immagine di questo prosperoso décolleté: Barbara D'Urso ha infatti in serbo per i telespettatori le immagini di Lidia e Jessica intente a fare shopping alla ricerca del reggiseno perfetto per il nuovo e bellissimo décolletè.

© Riproduzione Riservata.