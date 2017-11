MARCO CARTA È PHARRELL WILLIAMS/ Video, in testa alla classifica generale (Tale e Quale Show)

Settima puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta dopo aver vestito i panni di Rino Gaetano questa sera si esibirà imitando il cantante e musicista americano Pharrell Williams.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Marco Carta Tale e Quale Show

SI MISURA NELLE VESTI DI PHARRELL WILLIAMS

Nella settima puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta, ex vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, dopo aver proposto la passata settimana un commovente ricordo del celebre Rino Gaetano, in questa occasione è chiamato a trasformarsi nell’altrettanto celebre cantante e musicista americano Pharrell Williams. In particolare a Marco Carta pare essere stato assegnato il brano Happy: un singolo pubblicato nel 2013, primo estratto dell’album GIRL uscito nel 2014. Un brano che gli ha permesso di ottenere un successo travolgente in tutto il mondo facendo incetta di primi posti in tantissimi Paesi nel mondo come Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Spagna, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e in tanti altri ancora.

MARCO CARTA, SECONDO POSTO DI SERATA

Nella passata puntata di Tale e Quale Show, Marco Carta è stato straordinario interprete del brano Mano a mano scritto da Riccardo Cocciante ma portato al successo da un indimenticabile genio della musica italiana quale è stato Rino Gaetano. Una imitazione molto indovinata con l’ex allievo della De Filippi capace di proporre una voce molto somigliante in diversi passaggi. Tra l’altro anche il viso è apparso abbastanza simile con pubblico e giuria che hanno dimostrato di aver apprezzato lo show proposto. Nello specifico Enrico Montesano ha valutato la performance di Marco Carta come la seconda migliore di serata per cui 15 punti mentre a giudizio di Christian De Sica e Loretta Goggi è stata la migliore in assoluto con ben 16 punti a testa per un totale di 47. Nella seconda fase della votazione si sono poi aggiunti ulteriori 5 punti dei concorrenti che hanno permesso a Carta di chiudere al secondo posto. Per quanto concerne la classifica generale, invece, Carta è primo con 8 punti di vantaggio su Annalisa Minetti. Clicca qui per rivedere Marco Carta nei panni di Rino Gaetano.

