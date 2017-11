MAURO CORUZZI “PLATINETTE” È BOBBY SOLO/ Video, Il suo James Brown un po’ sotto tono (Tale e Quale Show)

Settima puntata Tale e Quale Show, Mauro Coruzzi ‘Platinette’ dopo aver vestito i panni di James Brown questa sera si esibirà imitando il cantante italiano Bobby Solo.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Platinette A Tale e Quale Show

NEI PANNI DI BOBBY SOLO

L’avvincente gara di Tale e Quale Show continua a suon di imitazione, dunque continua con Marco Coruzzi in arte Platinette che dopo aver interpretato nella passata settimana il celebre James Brown, dovrà letteralmente trasformarsi in un grande nome della musica italiana come Bobby Solo. Secondo le anticipazioni di queste ore, sembra che a Mauro Coruzzi sia stato assegnato il brano Una lacrima sul viso scritto da Mogol e presentata al Festival di Sanremo del 1964. In quell’edizione della kermesse sanremese era prevista la partecipazione in coppia con un artista straniero e Bobby Solo si ritrovò a ‘collaborare’ con Frankie Laine che canto il brano inglese con titolo For Your Love. Inutile ricordare come Bobby Solo riuscì a vincere quella edizione del Festival diventando la principale sorpresa nonché l’artista emergente del momento.

PLATINETTE DELUDE, SOLTANTO NONO IL SUO JAMES BROWN

Nella precedente puntata di Tale e Quale Show, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è presentato al centro dello studio di Rai 1 proponendo una personale imitazione del grande James Brown sulle noti di I Got You (I Feel Godd). La sua imitazione non è stata salutata in maniera euforica dalla giuria che seppur ha fatto i complimenti all’artista, ha lasciato intendere che vi fossero diversità sul tono di voce. Infatti, Enrico Montesano ha premiato Platinette con soli 6 punti mentre Loretta Goggi e Christian De Sica si sono trovati d’accordo nell’assegnare 10 punti a testa per un totale di 26 punti. Nella seconda fase di votazione, Platinette è riuscita a portare a casa altri 5 punti per complessivi 31 che sono valsi il nono posto di serata. Per quanto concerne la classifica generale Platinette è nona con 220 punti e salvo clamorosi ribaltoni non dovrebbe riuscire ad accedere al consueto torneo finale. Clicca qui per rivedere Platinette imitare James Brown.

