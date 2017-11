MOGLIE A SORPRESA/ Su Rete 4 il film con Steve Martin e Goldie Hawn (oggi, 3 novembre 2017)

Moglie a sorpresa, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Steve Martin, Dana Delany e Goldie Hawn, alla regia Frank Oz.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

STEVE MARTIN NEL CAST

Il film Moglie a sorpresa va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 3 novembre 2017, alle ore 16.25. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 1992 ed è stata diretta da Frank Oz mentre il cast è composto da attori abbastanza conosciuti come Steve Martin, Goldie Hawn e Dana Delany. Il primo è celebre per aver avuto un ruolo da protagonista nelle saghe de 'La scatenata dozzina' e 'La Pantera Rosa', oltre a numerosi altri film secondari ma assolutamente apprezzati come 'Sperduti a Manhattan' e 'Un anno da leoni', la seconda è vincitrice di Oscar come miglior attrice non protagonista per il film 'Fiore di cactus', la terza, infine, è la protagonista della decantata serie TV 'Desperate Houswives', in onda dal 2004 al 2012 su tutte le televisioni del mondo, dal successo planetario. Le musiche e le colonne sonore sono di Miles Goodman, già operante in 'Sister Act 2'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MOGLIE A SORPRESA, LA TRAMA DEL FILM

La storia si svolge nel New England e parla di Newton, uno spiantato architetto che, ricevuto un secco 'no' dalla donna che ama, Becky, riguardo alla proposta di matrimonio, si rifugia nel suo progetto di una casa perfetta in cui vivere, un giorno forse ormai distante con la sua promessa. In un periodo non troppo distante da quel momento, Newton si ritrova a parlare di questa cosa con la cameriera Gwen con cui si trova bene, dopo una notte di fuoco a casa della ragazza, Newton sparisce, ma lascia lo schizzo del suo progetto a Gwen, che decide così di cercarlo. Si ritrova nel paese dove Newton è nato e cresciuto, si presenta come la moglie dell'uomo sia a Becky che ai genitori del ragazzo, riuscendo a prendersi le loro simpatie e il loro affetto. Newton, tornato al paese per vendere la propria abitazione, capisce che la situazione può avere dei risvolti vantaggiosi e chiede a Gwen di continuare a fingere ancora per un po', in quanto Becky ora gli dà attenzione e i genitori sembrano più propensi a intrattenere rapporti con lui. Durante una cena a casa dei due finti coniugi, Gwen se la prende con Becky che ci prova con Newton, e fugge dalla casa per andarsene via per sempre. Newton, a quel punto, capisce che la ragazza è davvero innamorata di lui e, piantata la sua ex promessa sposa, fa la sua reale proposta a Gwen.

