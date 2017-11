Matteo Mazzoleni/ Uomini e donne, un nuovo abbraccio con Alex, cosa significa?

Matteo Mazzoleni continua a riconquistare punti agli occhi di Alex Migliorini che nelle scorse puntate di Uomini e donne l'ho accusato di aver perso un po' la bussola, cosa vedremo?

03 novembre 2017 Hedda Hopper

Matteo Mazzoleni, Uomini e donne

Il trono classico di oggi ci regala un nuovo scontro tra Alex Migliorini e i suoi corteggiatore. Il nuovo tronista gay sembra essere arrivato alla parte stretta di questo imbuto che può essere Uomini e donne e adesso continua a dimenarsi tra i suoi preferiti a caccia di un dettaglio che possa spingerlo verso uno di loro. La scorsa settimana abbiamo visto Matteo Mazzoleni recuperare punti agli occhi del tronista soprattutto dopo la loro nuova esterna. Il pubblico di Uomini e donne lo ama perché lo trova schietto e trasparente ma il tronista sembra essere titubante a riguardo visto che non ha ancora sentito scoccare la scintilla per lui e proprio questo potrebbe spingerlo altrove optando per la sua eliminazione ad un passo dalla scelta.

UN ABBRACCIO CAMBIA TUTTO?

Tanti complimenti per Matteo Mazzoleni nell'ultima puntata del trono classico in cui Alex Migliorini ha preso la parola per confermare che lo trova molto simpatico. Il fatto che non ci sia altro sembra rendere Matteo Mazzoleni come la non scelta di questo trono gay. Sui social non ci sono dubbi a riguardo ma nella puntata di oggi del trono classico potrebbe cambiare tutto. I due sono usciti in esterna e si sono scambiati un tenero e romantico abbraccio che lascia sperare in un avvicinamento e una possibile svolta per il percorso di Matteo, davvero possiamo ancora sperare ad un passo dalla scelta?

© Riproduzione Riservata.