Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, i dubbi di Sabrina Ghio rimangono, è la fine?

Nicolò Fabbri ha perso la corsa al cuore della bella Sabrina Ghio? Nuove liti a Uomini e donne tra i due dopo la segnalazione, cosa succederà ad un passo dalla scelta?

03 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Il trono classico torna protagonista in tv con Nicolò Fabbri e Sabrina Ghio. La nuova puntata di Uomini e donne ripartirà proprio dalla tronista che ha ancora dei conti in sospeso da risolvere con il bel corteggiatore. Nelle scorse settimane il bel corteggiatore ha perso il suo posto in vetta alla classifica dei preferiti della tronista che, a cuasa di una serie di vicende, ha messo in dubbio il reale interesse del suo corteggiatore. In un primo momento c'è stata la segnalazione legata alla sua voglia di andare in discoteca insieme a tutti gli altri ragazzi che corteggiano la sua stessa donna e poi è arrivata quella relativa alla possibilità che ci sia un'altra donna nella sua vita. Ancora oggi Sabrina Ghio affronterà il suo corteggiatore cercando di fargli capire che adesso dovrà darsi da fare se vuole di nuovo tornare nelle sue grazie.

DALLA LITE ALLE ESTERNE, FABRIZIO HA PRESO IL SUO POSTO?

Nicolò Fabbri era partito in quarta ma in queste ultime puntate del trono classico sembra ormai aver perso la bussola, forse travolto dalla popolarità, e questo ha permesso alla tronista di avvicinarsi a Fabrizio. Nelle scorse settimane avevamo capito che sarebbe stato difficile per lui avvicinarsi alla tronista per via di una sua liason con una sua amica ma, dopo quello che è successo con Niccolò sembra proprio che lui possa essere un'alternativa valida. In studio non solo vedremo Sabrina e Nicolò tornare a litigare ma il corteggiatore dovrà vedere alcune esterne che non sembrano proprio quelle tra una tronista e un corteggiatore innamorato, l'altro Nicolò sta mentendo?

