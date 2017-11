Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, annoiato nell'esterna con Sabrina Ghio?

Il trono classico è pronto a riservare al suo pubblico importanti colpi di scena a cominciare dalla noia che travolge Nicolò Raniolo, il corteggiatore lascerà Uomini e donne?

03 novembre 2017 Hedda Hopper

Il trono classico torna in onda ripartendo da Sabrina Ghio e i suoi corteggiatori e, in particolare, il bel Nicolò Raniolo. La sua tecnica di corteggiamento lascia sempre tutti di stucco. In un primo momento era distante e pronto a non corteggiare Sabrina perché non era proprio il suo ideale di donna, poi è tornato sui suoi passi facendo cadere quel muro che li aveva fatti stare lontani ma, a quanto pare, la diatriba non è ancora finita e oggi li ritroveremo ai ferri corti. Qualcosa deve aver stranito il corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island che, in esterna con Sabrina Ghio appare distante e addirittura annoiato con buona pace di tutti coloro che avrebbero voluto vederli felici e insieme.

LA NOIA DI NICOLÒ RANIOLO

Proprio da qui ripartirà la puntata di oggi del trono classico in cui la stessa Maria De Filippi cercherà di esaminare la situazione che si è creata tra i due. Sabrina Ghio dice di essere stata bene in esterna ma lo stesso non è successo a Nicolò che ci tiene a dire che non si è poi così divertito. I due si sono ritrovati in una casetta sull'albero dove Nicolò ha ammesso di avere più timore di Fabrizio che dell'altro Nicolò che ormai ha perso molti punti agli occhi della tronista. I due discutono sulla preferenza che la tronista dimostra per il suo rivale e non per lui ma alla fine come andranno le cose? Davvero per Nicolò Raniolo è arrivato il momento di ammettere di essere poco interessato alla tronista tanto da voler lasciare il programma? Anche in queste nuove puntate del trono classico succederà di tutto, come andrà a finire?

