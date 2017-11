Oroscopo / Paolo Fox, oggi 3 novembre 2017: quale segno sarà al top?

Oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2017, di Paolo Fox all'emittente radiofonica LatteMiele. Previsioni per Ariete, Pesci, Acquario, Cancro, Capricorno e tutti gli altri segni zodiacali.

03 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox , oroscopo del giorno- La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 3 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare da vicino l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno seguendo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi venerdì 3 novembre 2017. I Pesci vivono una giornata importante per i sentimenti. Cielo interessante per viaggi e contatti. È necessario mettere una toppa nell'ambito del lavoro. Andiamo incontro ad una fine dell'anno da non sottovalutare e nel quale potrebbero arrivare anche delle sorprese davvero molto interessanti. Per il Leone queste giornate sono veramente di fuoco perché potrebbe arrabbiarsi e prendere di petto qualcuno. Ci vuole cautela, sono due giorni da vivere con prudenza. Domenica c'è un grande recupero, nell'ambito del lavoro non ci si deve sentire messo da parte. Sarà importante trovare lo spazio per cercare di dare spessore anche in un momento in cui non si riesce a trovare gratifica in niente.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora passiamo ai segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro deve assolutamente superare una fase critica dovuta soprattutto a delle opposizioni planetarie piuttosto complicate. Ci si sente con le mani legate dietro la schiena, senza riuscire a trovare la forza per reagire. Il Leone ha vissuto alcune giornate di fuoco in cui non si riesce a trovare tranquillità. Molti nati sotto questo segno avranno la voglia di vivere alcuni giorni di serenità. E' già prevista una domenica in cui un grande recupero potrà far dimenticare tutte le complicazioni dell'ultimo periodo. Serve ottimismo per quanto riguarda lo Scorpione, segno che non si sente in grandissima forma e ha voglia di trovare la forza per superare i problemi di tutti i giorni. Non si deve essere impulsivi nelle scelte, perché si rischia di avere dei problemi che non riguardano chi riflette.

IN CRESCITA

Apriamo il percorso nell'oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2017, con i segni zodiacali in crescita per quanto riguarda la rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. La Bilancia può superare le sue difficoltà e tra questi reagirà anche chi ha avuto dei problemi o una storia critica. Il Toro sembra pronto a superare quella che è stata una fase critica e piena di complicazioni dovuta a numerose opposizioni planetarie. Alcuni si sentono le mani legate dietro la schiena, ma con un po' di ottimismo possono superare i contrasti di fronte a momenti di vita non dalla facilissima lettura. L'Ariete vivrà un momento di grande crescita nella seconda metà di novembre, già da oggi però si può iniziare a porre delle basi per cercare di essere ottimisti e bravi nelle affrontare anche le situazioni più difficili. Bisogna però fare attenzione a non litigare con le persone care, perché si rischia di perdere alcuni importanti punti di riferimento.

