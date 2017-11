PIERO MAZZOCCHETTI E' MINO REITANO/ Video, è la sorpresa di questa edizione? (Tale e Quale Show 2017)

Piero Mazzocchetti pronto a diventare Mino Reitano a Tale e Quale Show. A 10 anni dall'esperienza sanremese, l'artista è diventato papà e si sta rimettendo in gioco

03 novembre 2017 Fabio Belli

Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show

Piero Mazzocchetti si sta rivelando uno dei protagonisti più brillanti di “Tale e Quale Show”, con alcune imitazioni estremamente credibili come quella di Marco Mengoni, di cui ha interpretato in uno dei suoi più grandi successi, “L’essenziale”, e anche Roby Facchinetti, con l’esponente dei Pooh imitato intento a cantare “La donna del mio amico”. Molti ricordavano Mazzocchetti per la sua performance al Festival di Sanremo 2007, nella quale ottenne un grande successo con “Schiavo d’Amore”. A “Tale e Quale Show” Mazzocchetti sta mettendo però in mostra una verve inaspettata, e nella prossima puntata di venerdì 3 novembre sarà tra i protagonisti più attesi con la sua interpretazione di Mino Reitano, un altro mostro sacro della musica italiana, con la sua impostazione da cantante classico che sicuramente lo aiuta nell’impersonificare i più svariati personaggi nel mondo della musica.

PIETRO MAZZOCCHETTI E L'ESPERIENZA SANREMESE

In molti abbinano il nome di Piero Mazzocchetti a quello dell’elite musicale e della lirica, ma il cantante ha dimostrato di possedere un’anima popolare e una versatilità che lo stanno rendendo senza ombra di dubbio uno dei volti più amati dello show condotto da Carlo Conti. In un’intervista al Secolo XIX, Mazzocchetti ha spiegato il suo punto di vista su questa esperienza per lui decisamente nuova in televisione: “«Non dimentico Sanremo -commenta Piero Mazzocchetti- non solo per il podio con Schiavo d'Amore, ma perché sono legato a tutta la Liguria che da Ponente a Levante è un susseguirsi di arte e di mare. Sono passati 10 anni dal Festival di Sanremo e da quelle emozioni, ma continuo a mettermi in gioco trasformando la mia identità artistica.” Rinnegare il passato non fa parte del bagaglio artistico di Mazzocchetti, ma d’altronde la vita è fatta di scommesse e soprattutto di trasformazioni, come lui sa bene essendo diventato padre 4 anni fa, un’altra esperienza che ha rappresentato per lui un cambiamento importantissimo.

IL PICCOLO FRANCESCO E LA MUSICA

Il piccolo Francesco, 4 anni, si sta avvicinando al mondo della musica come il Papà, ma Piero Mazzocchetti ha affermato di volerlo avvicinare gradualmente a questa passione: “Non sono favorevole a nessun metodo per lui al momento, né a quello Yamaha né all'Orff, penso che bisogna rispettare e stimolare naturalmente la spiccata sensibilità musicale di un bambino quando si trova naturalmente. Deve essere ben definita e non appoggiarsi a metodi in questa tenera età. Francesco è già nella musica, ha il senso del ritmo e l'orecchio assoluto.” D’altronde anche la musica, secondo Mazzocchetti, non è più la stessa: “E' cambiato tanto in questo decennio.

Nel 2007 la musica andava ancora per compartimenti stagni oggi invece si sono sdoganate le contaminazioni, ad esempio con i talent. Un modo di pensare che ho cercato passando dalle arie d'opere alle grandi romanze fino alla musica leggera. Lo dimostra anche il pubblico che mi segue, più folto e di gusti eterogenei. Dopo “Tale e Quale” proseguirò la tournée all'estero in Australia, Canada e Cina.”

© Riproduzione Riservata.