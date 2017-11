QUARTO GRADO/ Anticipazioni puntata 3 novembre: il caso di Denis Bergamini

Quarto grado, anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 3 novembre, su Rete 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano sul caso di Denis Bergamini e il giallo di Pordenone.

03 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Quarto Grado su Rete 4

Questa sera, venerdì 3 novembre, alle 21.15 su Rete 4 torna l'approfondimento settimanale sui maggiori casi di cronaca con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. In primo piano c'è il caso del calciatore Denis Bergamini, trovato cadavere sotto un camion sulla Statale 106 Ionica, a pochi chilometri da Cosenza, il 19 novembre 1989. Per anni la vicenda è stata trattata come un suicidio, ipotesi alla quale la famiglia e gli amici non hanno mai creduto: "Perché i motivi, al di là della sua voglia di vivere, erano tantissimi. Era una verità lampante già dall'inizio… Era l'anno più bello per lui, tant'è che Denis si sarebbe dovuto sposare con la sua fidanzata. E pochi giorni prima aveva chiesto di comprare il terreno accanto a casa nostra, per poter costruire casa ed andare ad abitare lì con lei”, ha detto la sorella Donata Bergamini, ai microfoni di Rai 1. Una perizia medico-legale – disposta dopo la riapertura dell'indagine voluta dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari – riaprirebbe il giallo: il calciatore sarebbe morto per soffocamento, quindi il decesso sarebbe antecedente all'impatto col mezzo. Al momento sono indagati l'ex fidanzata Isabella Internò, testimone oculare della morte, e Raffaele Pisano, il camionista del Fiat Iveco accanto a cui venne ritrovato cadavere.

GIALLO DI PORDENONE

Quarto Grado torna anche sul giallo di Pordenone, l'assassinio della coppia di fidanzati Trifone Ragone e Teresa Costanza. "Sono innocente e credo ancora nella giustizia. Spero di poter tornare a vivere come prima una vita improntata su sani principi e valori, e di potermi anche costruire una famiglia in futuro", ha detto Giosuè Ruotolo alla fine delle dichiarazioni spontanee rese martedì scorso in aula di fronte alla Corte d'Assise di Udine, che deve giudicarlo in primo grado il 7 novembre. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero parleranno anche della nulla nuova udienza, a Ravenna, per il delitto di Giulia Ballestri. Imputato è il marito della donna, il "dermatologo dei vip" Matteo Cagnoni. Fra i primi chiamati a testimoniare, i familiari e alcuni amici della vittima.

