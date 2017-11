SAW - L'ENIGMISTA/ Su Italia 1 il film con Cary Elwes e Tobin Bell (oggi, 3 novembre 2017)

Saw - L'enigmista, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Cary Elwes, Leigh Whannell e Tobin Bell, alla regia James Wan. La trama del film nel dettaglio.

03 novembre 2017

Il film in seconda serata su Italia 1

JAMES WAN ALLA REGIA

Il film Saw - L'enigmista va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 novembre 2017, alle ore 23.35. Il 31 ottobre, in tutti i cinema italiani, è sucita la pellicola Saw Legacy, l'ottavo capitolo della saga horror che ha conquistato il mondo. Per celebrarlo, Rete 4 alle 23.35 di questa sera, propone il primo atto, Saw - L'enigmista, vietato ai minori di 14 anni. Il film è stato diretto da James Wan ed è a metà fra il thriller e l'horror. Il cast è formato dagli attori Cary Elwes, nel ruolo di Lawrence Gordon (che riprenderà con un breve cameo in Saw 3D - Capitolo finale); Leigh Whannell, famoso per la saga di Saw e per quella di Insidious; Tobin Bell, principale protagonista della saga, ha partecipato a tutti i film; Danny Glover, celebre per Fuga da Alcatraz e la serie di Arma letale, e infine Micheal Emerson, noto per aver recitato nel ruolo di Ben nella serie tv culti dei primi anni 2000 'Lost'. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SAW -L' ENIGMISTA, LA TRAMA DEL FILM

Adam Faulkner e Laurence Gordon si svegliano in un bagno sporco e abbandonato, chiuso a chiave dall'esterno, incatenati a un tubo per i piedi. Al centro dell'abitacolo notano un terzo uomo, morto, coperto di sangue, che tiene una pistola nella mano sinistra e un riproduttore di cassette nella mano destra. Ognuna delle due vittime ha una cassetta addosso, così a turno ascoltano, Adam, fotografo, sente una voce che gli dice che o imparerà a vivere oppure morirà, mentre Gordon ha il compito di uccidere Adam prima delle sei, pena, la morte della moglie e della figlia. In una serie di flashback, si vedono prima un malato terminale, paziente di Gordon (che è un oncologo), John Kramer, poi i vari omicidi dell'Enigmista, Jigsaw, e infine il fatto che l'investigatore Tapp consideri Gordon proprio l'Enigmista. I due prigionieri, intanto, hanno scoperto che delle telecamere li tengono d'occhio, e oltre queste c'è l'infermiere Zep, che tiene prigioniere la moglie e la figlia di Gordon. I due, poi, trovano dei seghetti molto spuntati nello scarico del water, e dopo alcuni tentativi sulle catene, capiscono che essi servono per tagliare i piedi. Tapp tiene sotto controllo la casa di Gordon per incastrarlo, ma scopre che in realtà c'è Zep che tiene in ostaggio la famiglia del dottore mentre fa irruzione in casa e fa scappare Zep, nel bagno Gordon si taglia il piede e, con la pistola del cadavere in mezzo alla stanza, spara ad Adam. A quel punto arriva Zep, il quale dice a Gordon di essere fuori tempo massimo e di doverlo uccidere, ma Adam, solo ferito appositamente da Gordon, uccide Zep. Gordon, senza un piede, dice ad Adam che andrà a chiedere soccorso, ed esce dalla stanza. Il fotografo, a quel punto, trova una cassetta sul cadavere di Zep, e la ascolta, scopre che anche lui era minacciato da Jigsaw. A quel punto, il cadavere al centro della stanza si muove, si alza e si rivela essere quel John Kramer paziente di Gordon, egli chiude all'interno della stanza Adam, lasciandolo al suo destino, e si avvia, con la pistola, a cercare (apparentemente) Gordon per finirlo.

