SELF/LESS/ Su Italia 1 il film con Ryan Reynolds e Ben Kingsley (oggi, 3 novembre 2017)

Self/Less, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 3 novembre 2017. Nel cast: Ryan Reynolds, Natalie Martinez e Matthew Goode, alla regia Tarsem Singh. Il dettaglio della trama.

03 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST RYAN REYNOLDS

Il film Self/Less va in onda su Italia 1 oggi, veneredì 3 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Tarsem Singh nel 2015 e interpretata da Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Matthew Goode, Victor Garber e Derek Luke. Ryan Reinolds - che veste i panni di Damian Hale, Edward e Mark Bitwell - è un noto attore canadese famoso per aver preso parte a film del calibro di Lanterna Verde, X-Men le origini - Wolverine, Come ti ammazzo il bodyguard e Deadpool. Il film è uscito nei cinema americani nel settembre del 2015 ed è stato girato a New Orleans a partire dal mese di ottobre del 2013. Il primo video promozionale ufficiale è stato diffuso circa due anni dopo, nel marzo del 2015. Negli Stati Uniti il film è uscito nel luglio del 2015, e nel nostro Paese circa due mesi dopo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SELF/LESS, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è il milionario Damian Hale. L'uomo sta per morire perché affetto da una grave forma di cancro approdata ormai allo stato terminale. Damian è pronto al peggio quando uno scienziato privo di scrupoli gli propone un metodo sperimentale e segreto in grado di compiere un vero e proprio miracolo. L'esperimento farà in modo che la coscienza, i pensieri e i ricordi del milionario vengano trasferiti in un nuovo corpo, interamente creato in laboratorio. Il tutto per la modica cifra di cento milioni di dollari. Damian, disperato e senza nessun altra alternativa, accetta la proposta. La sperimentazione va a buon fine e Damian riesce ad ottenere un nuovo corpo, completamente in salute. Solo ad esperimento concluso scoprirà che lo scienziato non è stato completamente sincero con lui. Infatti il corpo utilizzato per portare a termine l'operazione apparteneva ad uomo costretto a cedere alle richieste dello scienziato pur di riuscire a pagare le costosissime cure necessarie per salvare sua figlia, gravemente malata.

