SERENA GRANDI/ “Pronta a denunciare la Clery” (Matrix Chiambretti)

Serena Grandi, attrice ed ex inquilina del Grande Fratello Vip, è questa sera ospite nella nuova puntata di Matrix Chiambretti in onda su Canale 5 per la conduzione di Piero Chiambretti.

03 novembre 2017 Francesca Pasquale

Serena Grandi

LA DIATRIBA CON LA CLERY

Nella nuova puntata settimanale di Matrix Chiambretti tra gli ospiti c'è l’attrice italiana Serena Grandi icona sexy del cinema nostrano durante gli anni Settanta ed Ottanta. Nelle ultime settimane la Grandi, dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di un lungo botta e risposta con Corinne Clery ed in particolare un ultimo capitolo si è consumato nella scorsa domenica durante la puntata di Domenica Live. Serena Grandi è intervenuta in collegamento video chiarendo il perché della sua denuncia nei confronti di Beppe Ercole ex marito della Grandi e della stessa Clery: “Avevo denunciato il mio ex marito perché non pagava gli alimenti. Mio figlio faceva l'università e non riuscivo a mantenerlo. Corinne Clery mi fa schifo, non voglio sentire più niente, ora se ne occupano i miei legali, non ne posso più”.

SERENA GRANDI, “PRONTA A DENUNCIARLA”

Di questo lungo scontro dialettico e legale con Corinne Clery, Serena Grandi ne ha parlato anche nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista settimanale Nuovo palesando la possibilità di denunciare l’artista francese in ragione di quanto sta accadendo: “A mali estremi estremi rimedi: se Corinne ci querelerà, anche noi sporgeremo denuncia! La Clery deve accettare il mio matrimonio con Beppe Ercole, dal quale ho avuto Edoardo, il figlio che sono pronta a difendere con tutta me stessa. Corinne, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, specchiandosi e pesandosi ha ribadito di sentirsi fuori forma e ha fatto una battuta sprezzante: 'Quanto mi sento Serena!'. E' chiaro che è lei a parlare di noi per avere un pò di visibilità. Tante volte Corinne ha parlato male alle spalle di mio figlio per via della sua omosessualità, ma io sono venuta a saperlo. Ho cresciuto un figlio gay e allora? E' una cosa normalissima! L'amore è amore sempre, anche tra persone dello stesso sesso”.

© Riproduzione Riservata.