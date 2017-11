SHAILA GATTA / La velina balla con "la sua bionda preferita", video

La bella Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, condivide su Instagram il video dell'ultimo stacchetto con la collega Mikaela Neaze Silva.

03 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Ieri le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno proposto il loro stacchetto a Striscia la notizia. “Stacchettooooo! con la mia bionda preferita @mikaelaneazesilva Coreo by. @manuelabertolo Ass. Coreo @tracy_hellenberg @striscia_official #bomba #stacchetto #striscia”, ha scritto la velina mora, pubblicando su Instagram il video del balletto. Come sempre non mancano i complimenti dai fan delle nuove veline: “Le migliori veline in assoluto della storia di striscia”, “Bello anche questo stacchetto! “Avete tirato su il livello degli stacchetti di Striscia la notizia, complimenti!” e “Finalmente delle ballerine vere, semplici, belle e che sanno danzare!”, scrivono i fan della ballerina mora su Instagram. Come sempre non manca qualche voce fuori dal coro: “Sareste due ballerine? Sculettare lo sanno fare tutte!”. Il video è stato condiviso anche dalla coreografa Manuela Bertolo: “ENERGIA ne ABBIAMO?”, ha scritto come didascalia del video.

PENSANDO A JONATHAN GERLO

Ieri Shaila Gatta ha pubblicato anche una foto che la ritrae assorta nei suoi pensieri: “Pensando a te... #thinkingaboutyou #girl #happiness #milan”, è la didascalia dello scatto. Anche in questo caso non sono mancati i commenti dei fan della ballerina: “Bellissimo il tuo sguardo”, La grande bellezza” e “Come sei riflessiva in questa foto…”. “Quanti vorrebbero entrare nei tuoi pensieri?”, si chiede un fan. Ma siamo certi che in questa foto la bella Shaila stia pensando al suo ragazzo Jonathan Gerlo.

