STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico perde telespettatori?

Questa sera, venerdì 3 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Anche questa sera, venerdì 3 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno ha compito 30 anni. Ieri sera la puntata condotta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio è stata seguita da una media di 4.437.000 spettatori con uno share del 16.6%. Il tg ha così incassato l’ennesima sconfitta: su Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 5.079.000 spettatori con il 19% di share. Ancora nel mirino del popolo del web, le battute “fuori luogo” di Ezio Greggio: “#Striscia caro Ezio che dai del sirenone a Silvio che ti paga stipendio e che ti ha riciclato…Per me ti deve metter fuori senza se ne ma!”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro, invece, ha apprezzato la battuta: “Greggio a #striscia: ‘Stasera su Rai 1 ci sono le #SireneLaSerie, Scheri ha controprogrammato con #lintervista al sirenone!’ Ah ah ah”. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. In attesa della puntata di stasera, vediamo quale è stato uno dei servizi più seguiti nella puntata di ieri, giovedì 2 novembre.

IL SERVIZIO DI PINUCCIO

Nel suo servizio a Striscia la notizia Pinuccio ha documentato lo spreco d'acqua che si verifica a Roggiano Gravina - in provincia di Cosenza - dove a causa del tubo rotto di un acquedotto si perdono più di 2 milioni di litri d'acqua al giorno. Il guasto della conduttura era presente già nel 2010, come visibile su Google Maps, e avrebbe provocato la perdita di 5 miliardi e mezzo di litri d'acqua fino a oggi. L’inviato ha contatto al telefono l'ingegnere Nicola Alberti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino: “Abbiamo proposto un intervento in un progetto presentato al Ministero. Ovviamente le perdite in caso di siccità sono una cosa che va aggredita. In quell'impianto quest'anno, nonostante la siccità, abbiamo regolarmente erogato il servizio”, è stato il suo commento sulla rottura del tubo che dovrebbe fornire acqua alle coltivazioni della Piana di Sibari. Alcune settimane fa Pinuccio si era occupato di un altro tubo rotto a Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), che dopo l'intervento del Tg satirico è stato riparato.

