Sabrina Ghio/ Uomini e Donne: la tronista prossima alla scelta? (Trono Classico)

Sabrina Ghio, l'unica tronista di Uomini e Donne alla ricerca dell'amore, sceglierà nelle prossime settimane o lascerà il trono senza un uomo accanto?

03 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Sabrina Ghio è la grande protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Mattia Marciano, tutte le attenzioni del pubblico si sono concentrate sull’ex ballerina di Amici che, con una bambina e un matrimonio finito, spera di trovare all’interno della trasmissione di Maria De Filippi il suo grande amore. Sognatrice e romantica, Sabrina vuole vivere la sua favola d’amore accanto ad una persona che la faccia sentire importante. “Voglio un amore folle, voglio viverlo con la follia di una ventenne e la consapevolezza di una trentenne”, aveva detto nel video di presentazione. Sabrina sta rispettando il suo modo di essere e sta vivendo l’avventura sul trono a cuore aperto. Pur avendo paura di essere nuovamente delusa dai corteggiatori che ha davanti, la Ghio è sempre sincera e si sta mettendo in discussione. Sin dalle prime esterne, Sabrina non si è nascosta mostrando ai suoi pretendenti chi è davvero. Nel corso dell’ultima registrazione, però, i nervi della tronista sono stati messi seriamente in discussione al punto che i fans non escludono che Sabrina possa scegliere già nelle prossime settimane o addirittura lasciare il trono.

I DUBBI DI SABRINA SU NICOLO’ FABBRI

Chi sarà la scelta di Sabrina Ghio? Se la tronista di Uomini e Donne dovesse scegliere presto, sicuramente il favorito è Nicolò Fabbri, il giovane corteggiatore a cui Sabrina ha non solo dato il suo primo bacio nel programma ma ha anche aperto il suo cuore. Nonostante i dubbi e le perplessità che ha su Nicolò Fabbri, la Ghio non riesce a non provare un forte interesse per il suo pretendente che, da parte sua, si è detto “pazzo di lei”. Sarà, dunque, Fabbri la scelta di Sabrina? Ad oggi sembrerebbe di sì ma dalle scale di Uomini e Donne, per Sabrina, potrebbero scendere presto nuovi corteggiatori pronti a sbaragliare la concorrenza. Sabrina, dunque, sfrutterà tutto il tempo che le darà la redazione per trovare l’amore o preferirà scegliere prima seguendo il suo istinto e il suo cuore?

