Salvatore Di Carlo ha tradito Teresa Cilia? / Jessica Cerniglia torna all'attacco: pronta a rivelare tutto

Jessica Cerniglia torna all'attacco ma questa volta non di Francesco Monte ma di un'altra coppia di Uomini e donne, quella formata da Salvatore di Carlo e Teresa Cilia

03 novembre 2017 Hedda Hopper

Jessica Cerniglia e Francesco Monte

Jessica Cerniglia sa bene come far tremare le coppie di Uomini e donne. Se anni fa ha messo in ginocchio, o quasi, Francesco Monte e Teresanna Pugliese con il perdono di quest'ultima al suo ex fidanzato, adesso la bella Jessica torna all'attacco. Nei giorni scorsi è finita sotto i riflettori per la questione di Francesco Monte-Cecilia Rodriguez pronta a rivelare cose che nessuno sa sempre e comunque. La giovane minaccia di parlare e raccontare cose che potrebbero mettere in crisi un'altra coppia di Uomini e donne, di chi si tratta? Ma dell'inossidabile duo formato da Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due si sono incontrati e amati a Uomini e donne e da allora hanno formato una coppia solida sia da fidanzati che da marito e moglie. Spesso si è parlato di una presunta crisi ma niente di confermato e tangibile visto che i due si mostrano sui social felici e innamorati insieme. E allora come fare a rovinare tutto questo?

JESSICA CERNIGLIA A CACCIA DI NOTORIETÀ?

Ecco arrivare le nuove dichiarazioni di Jessica Cerniglia. La ragazza ha confermato proprio via social di avere avuto una sorta di liason con Salvatore di Carlo nell'inverno del 2014 con tanto di foto che li vede posare insieme ma senza dimostrare un reale attaccamento o altro, proprio come era successo con Francesco Monte anche se all'epoca si parlò anche di SMS. All'epoca il calciatore era in piena conoscenza con la sua attuale moglie alla quale ha detto sì proprio nel 2016 in diretta tv a Pomeriggio Cinque. Sappiamo bene che Teresa Cilia non le manda certo a dire quando è il momento di difendere il suo rapporto e la sua storia con Salvatore, sceglierà i social o la tv per rispondere alle parole di Jessica Cerniglia?

