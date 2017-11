Sam Smith ha copiato i Radiohead? / Scatta l'accusa su “Midnight Train”, brano tratto dal nuovo album

03 novembre 2017 Anna Montesano

Sam Smith (Instagram)

Il cantante britannico Sam Smith è stato accusato di aver copiato un celebre brano dei Radiohead in una delle canzoni presenti nell suo ultimo disco. Il pezzo in questione si intitola “Midnight Train” e il brano che si sostiene sia stato plagiato da Sam Smith è la celebre “Creep”, traccia che troviamo nel disco d’esordio della band capitanata da Thom Yorke, Pablo Honey, del 1993. Secondo Stereogum il brano di Smith avrebbe lo stesso ritmo, lo stesso giro di accordi, e la stessa dinamica strofa, mentre nell’introduzione c'è un arpeggio di chitarra molto simile a quello di “Creep”. Intanto ieri il cantante si è esibito a X Factor. L'artista britannico ha presentato la sua "Stay with me" e il nuovo singolo "Too good at goodbyes", che anticipa l’album "The thrill of it all". Molti telespettatori hanno avuto un grande dubbio sulla sua esibizione, infatti il cantante sembrava si stesse esibendo in playback a causa di un evidente asincronia tra il suono e il movimento delle labbra.

PIOGGIA DI CRITICHE DOPO L'ESIBIZIONE A X FACTOR 2017

Su Twitter è scoppiata l'indignazione del pubblico in primis perché Sam Smith rivendica da sempre di evitare il playback. Attraverso Twitter è arrivata una nota da X Factor per chiarire l'accaduto: n polverone che ha costretto X Factor Italia a postare una nota di chiarimento. "Ieri sera abbiamo avuto il privilegio di ospitare all'interno del secondo live show di XFactor11 un artista incredibile, Sam Smith. Alcuni di voi lo hanno accusato di aver cantato in playback, ma è per noi fondamentale chiarire che Sam, famoso per non cantare mai in playback, ha cantato dal vivo tutti i brani eseguiti sul palco dell'X Factor Arena. Come sapete, le sue esibizioni sono state registrate martedì 31 ottobre e a causa di un problema tecnico, di cui ci scusiamo, le esibizioni sono apparse fuori sync, dando così l'impressione di un playback".

