Sirene/ Anticipazioni terza puntata 9 novembre: Marica distrugge le prove raccolte da Stefania (Fiction, Rai1)

Sirene, anticipazioni terza puntata 9 novembre: Marica e le sue figlie si introdurranno negli uffici dell'acquario per distruggere le prove raccolte dalla Maldini...

03 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Fra incantesimi, grasse risate e bagni di sale, le Sirene torneranno anche giovedì prossimo per una puntata tutta da non perdere. Nel prossimo capitolo, infatti, le quattro protagoniste dovranno difendersi da una grande minaccia, che potrebbe svelare al mondo intero la verità sulla loro provenienza e segnare per sempre tutta la specie. Artefice di questa storia, naturalmente, sarà la dottoressa Stefania Maldini, che seguendo le tracce seminate involontariamente dalle sirene riuscirà a raccogliere un bel po’ di materiale su Marika e le sue figlie. Le protagoniste, però, non resteranno con le mani in mano e, pur di evitare il peggio, si introdurranno nell'acquario per distruggere tutti i documenti che provano le scoperte della studiosa. Intanto, Ares sarà sempre più “stregato” dalla sua umana e, in virtù dell’amore che prova nei suoi confronti, prenderà l’unica decisione in grado di cambiare per sempre il corso della sua vita. Il tritone è pronto a rinunciare per sempre a Yara e al loro futuro in fondo al mare?

LA STORIA D'AMORE FRA YARA E ARES

Continua senza sosta il tentativo delle Sirene di riportare Ares in fondo al mare, ma il tritone, sempre più innamorato della sua Francesca, non è ancora pronto a lasciare andare tutto ciò che ha conquistato sulla terra ferma. Nella puntata di ieri, però, Salvatore è riuscito a segnare un punto a favore di Yara, seducendo, senza alcuno sforzo, la donna che ha rubato il cuore al suo fidanzato. Il suo gesto, infatti, nel prossimo capitolo, potrebbe portare a dei risvolti inaspettati, segnando per sempre la vita dei due sirenetti oggi a un passo dalla rottura definitiva. Ares, alias Gegè, concederà il perdono alla sua nuova fidanzata o, in seguito alla scoperta del suo tradimento, tornerà fra le braccia del suo primo amore? In attesa di scoprirlo, non possiamo fare a meno di segnalare l’inaspettata vicinanza fra il tritone a Ines, che con la sua sensibilità sembra essere l’unica sirena a esercitare un certo ascendente su di lui. La protagonista, però, ha già creato un legame molto forte con Michele, un ragazzo con una grave patologia cardiaca che le ha dato una mano a superare il confronto con i bulli dell’istituto. Riuscirà anche farla innamorare?

